पहलगाम आतंकी हमला: सऊदी से लौटते PM मोदी ने क्यों बदला रूट? विमान पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरा

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी अपनी दो दिनों की सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म करते हुए वापस भारत आ गए हैं. खास बात है कि पीएम मोदी ने सऊदी अरब जाते हुए तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को पार करते हुए यात्रा की थी लेकिन जब कश्मीर में हमले के बाद उनका विमान वापस लौटा तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा और लंबा रास्ता होते हुए अरब सागर के उपर से आया. पहलगाम में हुए इस कायराना हवाई हमले में कम से कम 26 लोगों की जान गई है जबकि कई घायल हैं.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के विजुअल्स से पुष्टि हुई है कि प्रधानमंत्री का भारतीय वायु सेना का विमान- बोइंग 777-300 मंगलवार की सुबह रियाद के लिए उड़ान भरते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को पार कर गया था, लेकिन वापस आते समय उसने लंबा रूट चुना और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को क्रॉस नहीं किया.

