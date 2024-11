15 मिनट से एयरो ब्रिज पर खड़े हैं : पी चिदंबरम ने Air India पर लगाए बदइंतजामी के आरोप

Congress Leader On Air India: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. खास बात ये है कि चिदंबरम ने ये आरोप सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लगाए हैं. 15 मिनट से वो एयरो ब्रिज पर खड़े होकर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमान का दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने ट्वीट किया है.

पी चिदंबरम ने एक्स पर ट्वीट किया, "दिल्ली से चेन्नई जा रही उड़ान एआई 540 के सभी यात्री पिछले 15 मिनट से एयरो ब्रिज पर खड़े हैं. हमें गेट पर चढ़ने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन विमान के दरवाजे पर इंतजार करने के लिए कहा गया था. यात्री प्रस्थान समय के 10 मिनट बाद ही सवार हो रहे हैं. कोई नहीं जानता कि फ्लाइट कब रवाना होगी..."

