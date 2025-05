दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे 'अकबर', विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल

'ऑपरेशन सिंदूर' और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में दुनिया को अवगत कराने के लिए सरकार ने सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं. ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बड़े देशों,खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों का दौरा करेगा.अलग-अलग दलों के नेता इन प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बनाए गए हैं. इनमें से एक दल के नेता हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद. इस दल में रविशंकर प्रसाद के अलावा दुग्गुबति पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर अमर सिंह, शामिक भट्टाचार्य, एमजे अकबर और पंकज शरण. यह प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क की यात्रा करेगा.

रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक नाम ने सबको चौंकाया. वह नाम है वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का.वह काफी समय बाद किसी सरकारी गतिविधि में शामिल नजर आ रहे हैं. अकबर पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री बनाए गए थे. लेकिन वो इस पद पर बहुत दिनों तक नहीं रह पाए थे. दरअसल 2018 में शुरू हुए #Metoo अभियान के दौरान कई पत्रकारों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए थे. इसके बाद अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को आधारहीन और मनगढ़ंत बताया था.

One mission. One message. One Bharat 🇮🇳

Seven All-Party Delegations will soon engage key nations under #OperationSindoor, reflecting our collective resolve against terrorism.



Here's the list of MPs & delegations representing this united front.