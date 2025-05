सर्वदलीय बैठक में सरकार का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर पर पिक्चर अभी बाकी है

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित आतंकी ठिकानों पर सेना के एयरस्ट्राइक को लेकर सभी दलों को ब्रीफ किया. इस सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के नेता शामिल हुए. बैठक केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे. वहीं इस बैठक में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय और द्रमुक के टी आर बालू भी बैठक में शामिल हुए. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता की.

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "...Many fake news is being propagated to spread fake news, and hence, I appeal to all in this time not to trust any fake news coming out of the country or from within the country and to… pic.twitter.com/Gv32IbBsqc

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी दलों को ‘ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में जानकारी देना चाहती है. पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. इस एयरस्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीदके को भी तबाह किया गया. भारतीय सेना के इस हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं. जबकि उनके कई कैंपों को हमारी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है.

रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई. सभी नेताओं को धन्यवाद. जैसा सोचा था वैसा ही सभी ने सहयोग दिया. बैठक बहुत ही सकारात्मक थी. हम बैठक एकजुट होकर बाहर निकले हैं.

VIDEO | After attending the all-party meeting in Delhi, Congress chief Mallikarjun Kharge (@kharge) says, "In the meeting, we heard what they (government) said. They said that some things are confidential in terms of security and cannot be discussed. All of us have said that we… pic.twitter.com/o0ShH1TWum