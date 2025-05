ऑपरेशन सिंदूर में अदाणी ग्रुप के ड्रोन स्काई स्ट्राइकर का भी इस्तेमाल, इस तरह करता है काम

भारत ने पाकिस्तान से चलने वाले आंतकवादी संगठनों के खिलाफ सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर'शुरू किया. इसमें भारत ने पाकिस्तान में स्थिति आतंकवाद के अड्डों और उसके एयर बेस को निशाना बनाया. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद सेना ने यह अभियान शुरू किया. इस अभियान में स्काईस्ट्राइकर कामीकेज (SkyStriker Kamikaze) नाम के ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया. इस ड्रोन को विकसित करने में अदाणी ग्रुप की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी ने भी योगदान दिया.

खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस ड्रोन ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों को नष्ट करने के लिए किए गए हमलों में समन्वय किया.ये हमले पूरी तरह से भारतीय जमीन से किए गए थे.

With deep pride and gratitude, we salute our Armed Forces for ‘Operation Sindoor'. Your courage inspires a united nation. At @AdaniDefence, we remain steadfast in our purpose—serving those who serve India. With respect. With resolve.

Jai Hind! pic.twitter.com/xvXHGM6TKA