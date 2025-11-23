हरदोई में ऑपरेशन लंगड़ा: पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश घायल, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लोनार पुलिस की दो शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. यह घटना लोनार थाना क्षेत्र के नेवादा रोड पर हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें हिरासत में लेकर उपचार के लिए भेजा गया है. सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 17 नवंबर को रमेश सिंह निवासी ग्राम सैतियापुर ने थाना लोनार में तहरीर दी थी कि ई-रिक्शा में सफर के दौरान उसकी जेब से नगदी चोरी कर एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं के शीघ्र खुलासे के लिए टीम गठित की थी.

पुलिस को सूचना मिली कि जेब काटने की घटना में वांछित बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में लोनार क्षेत्र में घूम रहे हैं. इस पर पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की. नेवादा रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे और गिर पड़े. पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की. आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाश अनिल और दीपक उर्फ दीपू, पुत्रगण साधू, निवासी ग्राम निनाऊआ थाना फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गए.

पुलिस ने मौके से ₹29,000 नगद, दो तमंचे, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और चोरी की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की. जांच में पता चला कि अनिल का लंबा आपराधिक इतिहास है और उस पर विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के नौ मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस दूसरे आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जिले में चोरी, लूट और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.

