भारत में Omicron के नए sub variant की एंट्री, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में मिले

ब तक इन नए वेरियंट्स से किसी के गंभीर रूप से बीमार होने की रिपोर्ट नहीं है.

भारत में Omicron के नए sub variant की एंट्री हो गई है. Omicron के नए sub variants की देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूदगी है. देश में Omicron के 5-6 नए sub variants मिलने की पुष्टि हुई है. इन नए sub variants की भूमिका चीन में कोरोना के मामले बढ़ाने में है. ये sub variants गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों से रिपोर्ट हुए हैं.