कोई कर रहा था ब्लैकमेल? ओडिशा के इंस्टिट्यूट में नेपाली छात्रा की खुदकुशी और बवाल की वजह क्या?

ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) में नेपाली छात्रा के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में नेपाली प्रधानमंत्री और भारतीय दूतावास की भी एंट्री हो गयी है. ओडिशा सरकार की तरफ से भी हस्तक्षेप किए गए हैं. दवाब बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से संस्थान के छात्रावास से कुछ छात्रों के निकाले जाने के आदेश को वापस ले लिया गया है. नेपाली दूतावास ने कहा है कि केआईआईटी ने आश्वासन दिया है कि वह विश्वविद्यालय छात्रावास में नेपाली छात्रों के ठहरने की व्यवस्था करेगा तथा उनके शैक्षणिक नुकसान की भरपाई करेगा.

मौत को लेकर क्या है आरोप?

छात्रा ने आत्महत्या क्यों किया इसे लेकर अभी जांच जारी है. हालांकि आरोप है कि एक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते वह खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुई. आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों ने मार्च विरोध मार्च निकाला था. बाद में संस्थान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और उन्हें यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करने का आदेश जारी किया गया. जानकारी अनुसार, केआईआईटी विश्वविद्यालय की बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) की छात्रा ने रविवार को अपने प्रेमी जो की उसी संस्थान का छात्र है के साथ विवाद के बाद अपनी जान दे दी थी.



नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्या कहा?

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए दो अधिकारियों को भेजा है. इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनको छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प मिलेगा."

भारतीय दूतावास का क्या कहना है?

नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रा की मौत पर दुख जताया है. भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, "काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में एक नेपाली छात्रा की दुखद मौत से बहुत दुखी है. दूतावास इस कठिन समय में मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है.

उन्होंने कहा, "दूतावास, केआईआईटी के अधिकारियों के साथ-साथ ओडिशा सरकार के संपर्क में है. दूतावास को सूचित किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. केआईआईटी ने नेपाली छात्रों से कैंपस में लौटने, अपनी क्लासेस फिर से शुरू करने और छात्रावासों में रहने की अपील भी की हैॉ. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई संस्थान द्वारा की जाएगी. भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्र दोनों देशों के बीच स्थायी लोगों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं. भारत सरकार भारत में नेपाली छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी.

छात्रों ने केआईआईटी पर लगाया गंभीर आरोप

छात्रा की मौत से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की गयी.पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए. छात्रों ने सोमवार सुबह भी निजी विश्वविद्यालय में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन जारी रखा. इससे विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज हो गए, जिन्होंने नेपाली छात्रों के लिए आदेश जारी कर दिया.

कुछ छात्रों को जबरन विश्वविद्यालय की बसों में कटक के रेलवे स्टेशन ले जाया गया. इससे जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें विश्वविद्यालय के अधिकारी कथित तौर पर नेपाली छात्रों के साथ बहस करते और उन्हें तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं.

