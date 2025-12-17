'नीतीश का असल चेहरा अब सामने आ रहा', हिजाब खींचने पर भड़के जम्मू कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला

Nitish Kumar Hijab Row: ज्वाइनिंग लेटर देते हुए मुस्लिम महिला डॉक्टर का सार्वजनिक मंच से हिजाब खींचना बिहार CM नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद नीतीश की आलोचना की जा रही है. कई मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ अलग-अलग नेता भी नीतीश कुमार की इस हरकत पर आपत्ति जता रहे हैं. नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुस्लिम महिला का नकाब हटाने को लेकर निशाना साधा और कहा कि वह (नीतीश) धीरे-धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं.

धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नीतीश अब दिखा रहे असली रंगः अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, “कभी धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचाने वाले नीतीश कुमार अब धीरे-धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं.” उन्होंने कहा कि कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला चिकित्सक का नकाब हटाना गलत था और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता.

#WATCH | Srinagar | On a viral video of Bihar CM Nitish Kumar trying to remove a woman's hijab, J&K Chief Minister Omar Abdullah says, "Here too, during the elections, Mehbooba Mufti had a woman voter's burqa removed at the polling station. That was also unfortunate, and this is… pic.twitter.com/ZaPGY67FjB — ANI (@ANI) December 17, 2025

नीतीश का ऐसा करना सरासर गलतः उमर अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने कहा, “हमने इस तरह की घटना कई साल पहले भी देखी है. क्या आप भूल गए हैं कि महबूबा मुफ्ती ने मतदान केंद्र के अंदर एक वैध मतदाता का बुर्का कैसे हटाया था? वह कृत्य गलत था और कुमार का यह कृत्य भी गलत है.” उन्होंने कहा, “अगर (बिहार के) मुख्यमंत्री उस (मुस्लिम महिला) को नियुक्ति पत्र नहीं सौंपना चाहते थे, तो वे उसे अलग रख सकते थे. लेकिन इस तरह उसका अपमान करना सरासर गलत है.”

नीतीश के हिजाब खींचने का वीडियो वायरल

दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुमार को एक अभिनंदन समारोह के दौरान एक मुस्लिम महिला का नकाब हटाने की कोशिश करते देखा जा सकता है. इस सप्ताह की शुरुआत में हुई इस घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

बिहार के इकलौते मुस्लिम मंत्री ने किया नीतीश का बचाव

दूसरी ओर नीतीश सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जमा खान ने हिजाब विवाद पर कहा, "यह दुख की बात है कि आज के नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं. जिस नेता(नीतीश कुमार) के बारे में वे बात कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों का सम्मान किया है और उनके लिए काम किया है. सब लोग उनके व्यवहार को जानते हैं...

जमा खान ने आगे कहा कि कल की जो बात लोग कर रहे हैं, वह उनकी बेटी जैसी लड़की है; यह स्नेह का भाव है... नीतीश कुमार बिहार में रहने वाले सभी जातियों और धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं.



