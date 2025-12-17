विज्ञापन
विशेष लिंक

'नीतीश का असल चेहरा अब सामने आ रहा', हिजाब खींचने पर भड़के जम्मू कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला

बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने से शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अबदुल्ला ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की है.

Read Time: 3 mins
Share
'नीतीश का असल चेहरा अब सामने आ रहा', हिजाब खींचने पर भड़के जम्मू कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला
नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है.
  • बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का सार्वजनिक मंच पर हिजाब हटाने का प्रयास किया है.
  • इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने नीतीश कुमार की आलोचना की है.
  • जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार पर धर्मनिरपेक्षता का असली रंग दिखाने का आरोप लगाया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Nitish Kumar Hijab Row: ज्वाइनिंग लेटर देते हुए मुस्लिम महिला डॉक्टर का सार्वजनिक मंच से हिजाब खींचना बिहार CM नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद नीतीश की आलोचना की जा रही है. कई मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ अलग-अलग नेता भी नीतीश कुमार की इस हरकत पर आपत्ति जता रहे हैं. नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुस्लिम महिला का नकाब हटाने को लेकर निशाना साधा और कहा कि वह (नीतीश) धीरे-धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं.

धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नीतीश अब दिखा रहे असली रंगः अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, “कभी धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचाने वाले नीतीश कुमार अब धीरे-धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं.” उन्होंने कहा कि कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला चिकित्सक का नकाब हटाना गलत था और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता.

नीतीश का ऐसा करना सरासर गलतः  उमर अब्दुल्ला

अब्दुल्ला ने कहा, “हमने इस तरह की घटना कई साल पहले भी देखी है. क्या आप भूल गए हैं कि महबूबा मुफ्ती ने मतदान केंद्र के अंदर एक वैध मतदाता का बुर्का कैसे हटाया था? वह कृत्य गलत था और कुमार का यह कृत्य भी गलत है.” उन्होंने कहा, “अगर (बिहार के) मुख्यमंत्री उस (मुस्लिम महिला) को नियुक्ति पत्र नहीं सौंपना चाहते थे, तो वे उसे अलग रख सकते थे. लेकिन इस तरह उसका अपमान करना सरासर गलत है.”

नीतीश के हिजाब खींचने का वीडियो वायरल

दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुमार को एक अभिनंदन समारोह के दौरान एक मुस्लिम महिला का नकाब हटाने की कोशिश करते देखा जा सकता है. इस सप्ताह की शुरुआत में हुई इस घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

बिहार के इकलौते मुस्लिम मंत्री ने किया नीतीश का बचाव

दूसरी ओर नीतीश सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जमा खान ने हिजाब विवाद पर कहा, "यह दुख की बात है कि आज के नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं. जिस नेता(नीतीश कुमार) के बारे में वे बात कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों का सम्मान किया है और उनके लिए काम किया है. सब लोग उनके व्यवहार को जानते हैं... 

जमा खान ने आगे कहा कि कल की जो बात लोग कर रहे हैं, वह उनकी बेटी जैसी लड़की है; यह स्नेह का भाव है... नीतीश कुमार बिहार में रहने वाले सभी जातियों और धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं.

यह भी पढ़ें - माफी मांग लो वरना... हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitish Kumar, Nitish Kumar Hijab Row, Omar Abdullah, Omar Abdullah On Nitish Kumar, Nitish Kumar Hijab Video
Get App for Better Experience
Install Now