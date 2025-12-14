अगले साल 14 जनवरी के बाद BJP अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन का होगा चुनाव - सूत्र

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं, पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह नियुक्ति भविष्य के बड़े संगठनात्मक कदम की ओर इशारा करती है. सूत्रों के मुताबिक, अगले साल 14 जनवरी के बाद पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें नितिन नवीन को बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है.
16 दिसंबर से खर मास शुरू होगा जो 14 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान बीजेपी बड़े राजनीतिक निर्णय करने से बचती है. यही कारण है कि यूपी अध्यक्ष के चुनाव वाले दिन ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई. इसीलिए अब संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने 14 जनवरी के बाद हो. वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. इसके लिए केवल चुनाव कार्यक्रम घोषित करना ही बाकी रह गया है. औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुने जाने के बाद अप्रैल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी.
युवा नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व की पसंद
नितिन नवीन, जिनका जन्म 23 मई 1980 को हुआ है, वर्तमान में केवल 45 वर्ष के हैं और यदि वह अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक होंगे. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की पसंद माना जाता है, जिससे उन्हें इतने विशाल संगठन को संभालने में आसानी होगी.
नवीन ने अपनी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी कौशल का प्रदर्शन पहले भी किया है. वह छत्तीसगढ़ के सह-प्रभारी भी रहे हैं. उनके मार्गदर्शन और रणनीति के तहत ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, जबकि उस समय भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी की प्रबल संभावना मानी जा रही थी.
