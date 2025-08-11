नितिन गडकरी ने गिनाए बायो फ्यूल के फायदे, जानें कैसे हासिल कर सकते हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 100 फीसदी बायो इथेनॉल ही भविष्य है. वो नई दिल्ली में एनडीटीवी की ओर से ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम कर नेट जीरो (कार्बन उत्सर्जन) की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी 10 गुना और काम होना बाकी है.

दुनिया में तीसरे नंबर की हुई भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री

उन्होंने कहा कि एक समय सातवें नंबर पर रहने वाला भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. इस क्षेत्र में हमने अभी कुछ महीने पहले ही जापान को पीछे छोड़ा है. भारत से आगे चीन है, जिसका ऑटोमोबाइल क्षेत्र 49 लाख करोड़ का है और उसके आगे अमेरिका है, जिसके ऑटोमोबाइल सेक्टर का साइज 78 लाख करोड़ का है. भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का साइज 22 लाख करोड़ रुपये का है. भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब साढ़े चार करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि इस सेक्टर का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हमारे कुल प्रदूषण का 40 फीसदी प्रदूषण जिवाश्म ईंधन की वजह से हो रहा है.इस प्रदूषण को कम करना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है.

गडकरी ने कहा कि वायु प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प हम सबने लिया है. उन्होंने कहा कि हम अब नेट जीरो (कार्बन उत्सर्जन) की ओर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 2070 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य दिया है, उसे हासिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और अधिक काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी हमारा 22 लाख करोड़ का जीवाश्म ईंधन के आयात लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के क्षेत्र में देश में अच्छा काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 22 लाख करोड़ के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना है. उन्होंने कहा कि आज देश में गन्ना, मक्का, चावल, बांस और पराली से इथेनॉल बन रहा है.उन्होंने कहा कि हम फ्लेक्स इंजन (पेट्रोल और इलेनॉल से संयुक्त रूप से चलने में सक्षण) की दिशा में बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियां भी फ्लेक्स इंजन लॉच कर रही हैं. इससे हमें विश्वास है कि हम 100 फीसदी बायो इथेनॉल का इस्तेमाल संभव हो पाएगा.

पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण

उन्होंने बताया कि पेट्रोल में भी 20 फीसदी तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है. इसका अभी एआरआई में प्रयोग चल रहा है.इसके नतीजों के आधार पर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का स्तर और प्रक्रिया तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि ब्राजील में 27 फीसदी इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है.उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियां ही, वहां भी काम करती हैं.

गडकरी ने इस अवसर पर इथेनॉल को वाहनों के सही नहीं बताने वालों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि देश में कोई लॉबी है जो पेट्रोलियम लॉबी और राजनीति को सपोर्ट करने के लिए इथेनॉल के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इथेनॉल के कारण गाड़ियों में समस्या आ रही है, लेकिन ऐसी एक भी शिकायत आई नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि इससे प्रदूषण भी कम हुआ है.उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में भी प्रयोग कर रहे हैं कि इथेनॉल को डीजल में भी मिलाया जा सके. उन्होंने बताया कि वो 100 फीसदी इथेनॉल से चलने वाले जनरेटर सेट को आज पुणे में लॉन्च करेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपना आयात कम करना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा और किसानों को सक्षम और समृद्ध करना होगा और रोजगार का निर्माण करना होगा. उन्होंने देश के 17 फीसद वेस्ट लैंड पर बांस की खेती को बढ़ावा देने की वकालत की. उन्होंने कहा कि अन्य चीजों के साथ-साथ बांस से इथेनॉल और सीएनजी भी बना्ई जा सकती है.उन्होंने बताया कि भारत का बायो एनर्जी सेक्टर 1.6 लाख करोड़ रुपये का है और इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

