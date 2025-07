बहुत बड़े बॉस हो तो आओ बिहार, पटक-पटककर.. राज ठाकरे को निशिकांत दुबे की चुनौती

मुंबई में मराठी न बोलने पर हिंदीभाषियों के साथ मारपीट का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है. तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे को घेर रही है. अब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को बिहार आने की खुली चुनौती दे डाली. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में इतनी ही हिम्मत है, तो वह बिहार आकर दिखाएं. पटक-पटकर मारा जाएगा. गुवाहाटी में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में निशिकांत दुबे राज ठाकरे पर खूब बरसे.

#WATCH | Guwahati, Assam | On Raj Thackeray's remark 'beat but don't make a video', BJP MP Nishikant Dubey says, "...You people are surviving on our money. What kind of industries do you have?... If you are courageous enough and beat those who speak Hindi, then you should beat… pic.twitter.com/gRvAjtD0iW