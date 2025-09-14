अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामला: NIA ने 3 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, पढ़ें क्या कुछ कहा

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अमृतसर के ठाकुरद्वारा सनातन मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह चार्जशीट शुक्रवार को मोहाली स्थित विशेष NIA अदालत में दायर की गई.चार्जशीट जिन तीन आरोपियों के खिलाफ दायर हुई है, उनके नाम हैं विशाल गिल , भगवंत सिंह उर्फ मन्ना भट्टी और दिवान सिंह उर्फ सनी.

15 मार्च 2025 की सुबह, दो बाइक सवार बदमाशों ने मंदिर पर ग्रेनेड फेंका था. इनमें से एक आरोपी विशाल गिल था, जबकि उसका साथी गुरसिदक सिंह उर्फ सिदकी दो दिन बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.भगवंत सिंह उर्फ मन्ना भट्टी ने हमलावरों को छुपने की जगह दी, ग्रेनेड छिपाए, रैकी के लिए मोटरसाइकिल मुहैया कराई और पूरे हमले से पहले और बाद में लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया.

दिवान सिंह उर्फ सनी ने आरोपियों को पनाह देने और सबूत मिटाने में शामिल था.इस केस का एक और आरोपी शरणजीत कुमार 5 सितंबर 2025 को बिहार के गया से NIA ने गिरफ्तार किया था. वहीं, विदेशी नेटवर्क से जुड़े बदलप्रीत सिंह अभी फरार है.NIA की जांच में सामने आया है कि हमले के लिए फंडिंग विदेश से UPI और MTSS चैनल के जरिए भेजी गई थी. इस मामले की गहराई से जांच जारी है. एजेंसी का कहना है कि यह हमला एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में डर का माहौल बनाना और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था.