आटा चक्की में बारूद का सामान पीसता था आतंकी डॉक्टर, डॉ. मुजम्मिल के घर मिलीं तबाही की मशीनें

ये टैक्सी ड्राइवर मूल रूप से पलवल के असावटी का निवासी है. जानकारी के अनुसार, आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है.

  • एनआईए की टीम ने फरीदाबाद के गांव धोज में टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद किए हैं
  • एनआईए ने टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिसने मुजम्मिल के साथ संपर्क और सहयोग स्वीकार किया है
  • आटा चक्की और मशीनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जहां से अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल लिए जाएंगे
नई दिल्ली:

आतंकी डॉक्टरों ने फरीदाबाद में न केवल अमोनियम नाइट्रेट का 3 हजार किलो का जखीरा गांव के गोपनीय ठिकानों में इकट्ठा किया था, बल्कि इस उर्वरक को पीसकर बारूद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आटा चक्की भी लगा रखी थी. सूत्रों के अनुसार, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के घर ऐसी ही आटा चक्की की मशीनें मिली हैं. जांच एजेंसियों को शक है कि इन मशीनों का इस्तेमाल तबाही का सामान तैयार करने के लिए किया जा रहा ता. 

एनआईए की टीम ने बुधवार की देर रात फरीदाबाद के गांव धोज में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद किया. आटा चक्की का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल धोज में किराए पर लिए उसके कमरे में करता था, जहां से 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किया था.

क्या करता था आटा चक्की में

सूत्रों की माने तो मुजम्मिल उस कमरे में यूरिया को आटा चक्की में पीसकर पहले बारीक करता था, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन कर इकट्ठा करता था. साथ ही केमिकल तैयार करता था. एनआईए की टीम टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. सूत्रों के अनुसार, एनआईए की टीम को डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट को रिफाइंड करने के लिए आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल करता था. उसकी निशानदेही ही पर ही बुधवार रात टैक्सी ड्राइवर के घर पर छापेमारी की गई. 

टैक्सी वाले को कैसे फंसाया

ये टैक्सी ड्राइवर मूल रूप से पलवल के असावटी का निवासी है. जानकारी के अनुसार, आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है. उसमें से अमोनियम नाइट्रेट के अंश को सैंपल के लिए अलग किए जाएंगे. टैक्सी ड्राइवर 20 साल से धोज गांव स्थित अपनी बहन के यहां रहता है. वह सैनिक कॉलोनी स्थित छोटे बच्चों के स्कूल के लिए कैब चलता है.

सूत्रों के अनुसार टैक्सी ड्राइवर ने NIA को पूछताछ में बताया है कि करीब 4 साल उसके छोटे बेटे पर गर्म दूध गिर गया था. इससे वह झुलज गया और उसे गंभीर हालत में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टर ने उसके बेटे का इलाज किया और तब से वह डॉक्टर मुजम्मिल की संपर्क में आया. इसके बाद दोनों में मुलाकात होने लगी.

