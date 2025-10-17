देश में हमले की साजिश रच रहा था मजदूर, एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट

जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर हमने की साजिश करने के आरोप में एनआईए ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. बिहार के कटिहार जिले के निवासी अखलातुर उर्फ मोहम्मद अखलाक मुजाहिद पर तमिलनाडु के चेन्नई स्थित पूनमल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है.



चेंगलपट्टू में एक निजी निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में कार्यरत आरोपी को इस साल अप्रैल में पुलिस ने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एनआईए जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर स्पेस के जरिए पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के संपर्क में था और उनके साथ मिलकर अन्‍य धर्म के लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था.

हथियार विक्रेताओं से संपर्क करने की भी कोशिश

जांच से यह भी पता चला कि अखलातुर ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए जिहादी शैली के हमले को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने के इरादे से हथियारों और हथियार विक्रेताओं से संपर्क करने की भी कोशिश की थी. हालांकि एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी योजना को विफल कर दिया.

आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 197 के साथ ही गैरकानूनी गतिविधयां रोकथान अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) और 39 के तहत आरोप लगाए गए हैं.