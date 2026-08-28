Nepal Flash Floods LIVE Updates: नेपाल में बुधवार को आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. भोटे कोशी नदी में आए तेज सैलाब ने लोगों, घरों, गाड़ियों और पुल-पावर प्रोजेक्ट जैसे जरूरी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया. वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 547 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,545 से अधिक लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया है या उन्हें राहत पहुंचाई गई है. वहीं करीब 977 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. बचाव कार्य में सेना, पुलिस और राहत एजेंसियां लगातार जुटी हैं, लेकिन सड़कें, पुल और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होने से अभियान में मुश्किलें आ रही हैं. बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी अभी लापता लोगों में शामिल हैं. हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है. नेपाल सरकार के साथ भारत समेत कई देश राहत और बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं.
नेपाल बाढ़ में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया
नेपाल के रसुवा जिले की भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. बाढ़ में कई लोग घायल हुए हैं. राहत एवं बचाव अभियान के तहत 3,042 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 25 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. अभियान में 14,533 सुरक्षाकर्मी और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं. सरकार ने प्रभावित जिलों के लिए राहत राशि जारी की है तथा करीब 90 टन खाद्य और जरूरी राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई गई है.
नेपाल से 96 नागरिक सुरक्षित निकाले गए, दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के 21 लोग
नेपाल आपदा के बीच भारत सरकार राहत और संपर्क अभियान चला रही है. चीन से 96 भारतीय नागरिक नेपाल के रास्ते सुरक्षित निकाले जा चुके हैं. तमिलनाडु के 21 लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि 320 भारतीय और 100 पीआईओ से अब भी संपर्क नहीं हो सका है.
नेपाल मरने वालों का आंकड़ा 550 के पार, 1400 से ज्यादा लोग अब भी लापता
नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक कम से कम 547 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन की ओर से पांच और मौतों की पुष्टि के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 552 तक पहुंच गया है. 1,400 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक यह आपदा ग्लेशियर धंसने के बाद आई भीषण मलबा और बाढ़ की लहर से हुई. उधर भारत में नेपाल से आने वाली नदियों से सात शव बरामद किए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है.
नेपाल आपदा में 400 भारतीय अब भी लापता, NDRF भेजने को तैयार भारत
नेपाल में आई भीषण आपदा के बीच करीब 400 भारतीयों के लापता होने की आशंका बनी हुई है. भारत सरकार चीन और नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है. NDRF टीम भेजने की तैयारी है, जबकि 96 फंसे भारतीय नेपाल के रास्ते सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं.