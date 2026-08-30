Nepal Flash Flood LIVE Updates: नेपाल-चीन बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 से हो गई है, जबकि आपदा के बाद 2,400 से अधिक लोग अब भी लापता हैं.बाढ़ से दबे इलाकों में बचाव कार्य शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा. लोगों के रेस्क्यू के लिए भारत की ओर से नेपाल में अलग-अलग टीमें भेजी गई हैं. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में ताजा अपडेट साझा कर जानकारी दी है कि 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है और कुल 108 लोगों को बचाया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

All Live Updates...