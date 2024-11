महाराष्ट्र में विकास-सामाजिक न्याय जीता, झूठ-फरेब हारा : चुनावी नतीजों पर PM मोदी

चुनावी नतीजों पर PM मोदी भाजपा मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं. पीएम ने जय भवानी, जय शिवाजी के नारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है. उन्होंने कहा,आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है. विभाजनकारी ताकतें हारी हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है, आज परिवारवाद की हार हुई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को मिली जीत पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं. झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे. इसमें भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं झारखंड के लोगों का हमारे प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा. हम लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा आगे रहेंगे.”

I thank the people of Jharkhand for their support towards us. We will always be at the forefront of raising people's issues and working for the state.



I also congratulate the JMM-led alliance for their performance in the state. @HemantSorenJMM