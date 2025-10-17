NDTV वर्ल्ड समिट के लिए भारत पहुंचे ऋषि सुनक से मिले पीयूष गोयल, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जताई खुशी

NDTV World Summit 2025: एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17-18 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में दुनिया के बड़े नेता और नवाचार करने वाले लोग शामिल होंगे. ये लोग अगले दशक को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे. इस कार्यक्रम में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए वह भारत पहुंच चुके है.

It was a pleasure to meet former UK Prime Minister @RishiSunak and exchange views on further strengthening the India-UK economic partnership. 🇮🇳🇬🇧 pic.twitter.com/1fYYaADex8 — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 16, 2025

'ऋषि सुनक से मिलकर बहुत खुशी हुई'

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट से पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऋषि सुनक से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, "ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर बहुत खुशी हुई. भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया."

"Thrilled to be at NDTV World Summit and looking forward to seeing my friend Narendra Modi ji": Former UK PM Rishi Sunak's message ahead of #NDTVWorldSummit pic.twitter.com/uoqyadsLzN — NDTV (@ndtv) October 16, 2025

'मैं अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी जी से मिलने के लिए उत्साहित हूं'

समिट में हिस्सा लेने से पहले ऋषि सुनक ने एक खास वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि, "मैं NDTV वर्ल्ड समिट में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं." उन्होंने खासतौर पर से पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि, "मैं अपने अच्छे दोस्त पीएम मोदी जी से मिलने के लिए उत्साहित हूं."

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025

एनडीटीवी द्वारा आयोजित वर्ल्ड समिट 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17-18 अक्टूबर को आयोजित होगा. यह वैश्विक स्तर का सम्मेलन राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय जगत के प्रमुख नेताओं, नीति-निर्माताओं और विचारकों को एक मंच पर लाएगा. इस वर्ष का विषय है, “जोखिम, समाधान और नवीनीकरण”, जिसके तहत आने वाले दशक में दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी.