बेटी या दामाद, कौन सबसे ज्यादा बात मानता है? ऋषि सुनक की सास ने दिया ये जवाब

Rishi Sunak in NDTV World Summit 2025: यूके के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक ने शुक्रवार को NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले. राजनीति में आने के अपने सफर के बारे में बताया, ये भी बताया कि किसने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था. इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की मदर इन लॉ ने बताया कि बेटी से ज्यादा सुनक उनकी बात मानते हैं.

'ऋषि मेरी बात ज्यादा मानते हैं'

सुधा मूर्ती से जब पूछा गया कि बेटी या दामाद, सबसे ज्यादा उनकी बात कौन मानता है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, " दोनों मेरी बात मानते हैं. ऋषि मेरे नए बेटे हैं. हां, कह सकते हैं कि ऋषि मेरी ज्यादा बात मानते हैं."

'ऋषि इंटेलिजेंट, मैन ऑफ इंटेग्रिटी...'

वहीं, जब ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक के फादर इन लॉ नारायण मूर्ति से पूछा गया कि उन्होंने क्यों ऋषि सुनक को राजनीति में आने को कहा? इसके जवाब में नारायण मूर्ति ने बताया कि, "वो काफी इंटेलिजेंट हैं, अपने काम को लेकर काफी मजबूत है. मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं. इसलिए वह ऐसे उदाहरण हैं कि उन्हें राजनीति में होना चाहिए."