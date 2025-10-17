विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटी या दामाद, कौन सबसे ज्यादा बात मानता है? ऋषि सुनक की सास ने दिया ये जवाब

NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की मदर इन लॉ सुधा मूर्ती ने बताया कि उनकी बात बेटी या दामाद में से सबसे ज्यादा कौन सुनता है.

Read Time: 2 mins
Share
बेटी या दामाद, कौन सबसे ज्यादा बात मानता है? ऋषि सुनक की सास ने दिया ये जवाब
  • यूके के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए
  • उन्होंने राजनीति में आने के अपने सफर और प्रेरणा स्रोत के बारे में विस्तार से बताया
  • ऋषि सुनक की मदर इन लॉ सुधा मूर्ति ने कहा कि ऋषि उनकी बात बेटी से ज्यादा मानते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rishi Sunak in NDTV World Summit 2025: यूके के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक ने शुक्रवार को NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले. राजनीति में आने के अपने सफर के बारे में बताया, ये भी बताया कि किसने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था. इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की मदर इन लॉ ने बताया कि बेटी से ज्यादा सुनक उनकी बात मानते हैं.

'ऋषि मेरी बात ज्यादा मानते हैं'

सुधा मूर्ती से जब पूछा गया कि बेटी या दामाद, सबसे ज्यादा उनकी बात कौन मानता है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, " दोनों मेरी बात मानते हैं. ऋषि मेरे नए बेटे हैं. हां, कह सकते हैं कि ऋषि मेरी ज्यादा बात मानते हैं."   

'ऋषि इंटेलिजेंट, मैन ऑफ इंटेग्रिटी...'

वहीं, जब ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक के फादर इन लॉ नारायण मूर्ति से पूछा गया कि उन्होंने क्यों ऋषि सुनक को राजनीति में आने को कहा? इसके जवाब में नारायण मूर्ति ने बताया कि, "वो काफी इंटेलिजेंट हैं, अपने काम को लेकर काफी मजबूत है. मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं. इसलिए वह ऐसे उदाहरण हैं कि उन्हें राजनीति में होना चाहिए." 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV World Summit 2025, NDTV World Summit 2025 Rishi Sunak, NDTV World Summit 2025 PM Modi, NDTV World Summit 2025 Latest Updates, NDTV World Summit 2025 Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com