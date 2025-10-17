बेटी या दामाद, कौन सबसे ज्यादा बात मानता है? ऋषि सुनक की सास ने दिया ये जवाब

- यूके के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए
- उन्होंने राजनीति में आने के अपने सफर और प्रेरणा स्रोत के बारे में विस्तार से बताया
- ऋषि सुनक की मदर इन लॉ सुधा मूर्ति ने कहा कि ऋषि उनकी बात बेटी से ज्यादा मानते हैं
Rishi Sunak in NDTV World Summit 2025: यूके के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक ने शुक्रवार को NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले. राजनीति में आने के अपने सफर के बारे में बताया, ये भी बताया कि किसने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था. इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की मदर इन लॉ ने बताया कि बेटी से ज्यादा सुनक उनकी बात मानते हैं.
#NDTVWorldSummit2025 | “I Call Rishi My New Son, He Listens To Me More”: Sudha Murty@RishiSunak @rahulkanwal @VishnuNDTV @PadmajaJoshi pic.twitter.com/FMaxqSCtvD— NDTV (@ndtv) October 17, 2025
'ऋषि मेरी बात ज्यादा मानते हैं'
सुधा मूर्ती से जब पूछा गया कि बेटी या दामाद, सबसे ज्यादा उनकी बात कौन मानता है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, " दोनों मेरी बात मानते हैं. ऋषि मेरे नए बेटे हैं. हां, कह सकते हैं कि ऋषि मेरी ज्यादा बात मानते हैं."
#NDTVWorldSummit2025 | Narayana Murthy On Son-In-Law Rishi Sunak: “He Is Intelligent”@RishiSunak @rahulkanwal @VishnuNDTV @PadmajaJoshi pic.twitter.com/Nd7qsurlYb— NDTV (@ndtv) October 17, 2025
'ऋषि इंटेलिजेंट, मैन ऑफ इंटेग्रिटी...'
वहीं, जब ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक के फादर इन लॉ नारायण मूर्ति से पूछा गया कि उन्होंने क्यों ऋषि सुनक को राजनीति में आने को कहा? इसके जवाब में नारायण मूर्ति ने बताया कि, "वो काफी इंटेलिजेंट हैं, अपने काम को लेकर काफी मजबूत है. मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं. इसलिए वह ऐसे उदाहरण हैं कि उन्हें राजनीति में होना चाहिए."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं