'रेमंड 30 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मीटर का कपड़ा बनाता है', एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में गौतम सिंघानिया

NDTV World Summit 2025 : गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारत में जिस तरह से क्रिकेट के लिए एक शानदार इको सिस्टम है वैसे ही हमें मोटर स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतर इको सिस्टम तैयार करना होगा.

  • NDTV वर्ल्ड समिट 2025 की शुरुआत दिल्ली में हुई, जिसमें विश्व के प्रमुख नेता, बिजनेस लीडर्स इनोवेटर्स शामिल हैं
  • रेमंड के एमडी गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारत में शादी जैसे खास मौकों पर रेमंड का सूट पहनना लोकप्रिय है
  • गौतम सिंघानिया ने भारत को संभावनाओं की धरती बताते हुए कहा कि मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग से बाजार मजबूत हुआ है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

NDTV World Summit 2025 की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हो चुकी है. NDTV का यह ग्लोबल मंच  दुनिया के दिग्गज नेताओं, कल्चरल आइकॉन, बिजनेस लीडर्स, इनोवेटर्स और थिंकर्स को एक साथ ला रहा है. समिट में हिस्सा लेने पहुंचे रेमंड के एमडी गौतम सिंघानिया ने कहा कि, "भारत में हर कोई शादी जैसे खास मौके पर रेमंड का शूट पहनकर जाना चाहता है. यही वजह है कि हम आज भी मार्केट में है क्योंकि हम अपने कंज्यूमर्स की कदर करते हैं."

भारत संभावनाओं की धरती है - गौतम सिंघानिया

भारत में आज भी अपार संभावनाएं है. यही वजह है कि मैं भारत को संभावनाओं की धरती मानता हूं. बीते 100 साल में देश के मध्य वर्ग में कुछ अगल पाने की इच्छा है. यही वहज है कि आज बाजार में हर सेक्टर की मांग है.

रेमंड समूह के अध्यक्ष गौतम हरि सिंघानिया ने कहा कि एक कंपनी के रूप में, हम किसी लग्जरी में नहीं हैं, हम बाजार में अच्छी स्थिति में हैं. हमारे 99 प्रतिशत उत्पाद का बाजार में है. भारतीय उपभोक्ता को रेमंड पर बहुत भरोसा है. हम किफायती लक्जरी बाजार में काम करते हैं. 

'मध्यम वर्ग की बढ़ रही डिमांड'

जैसे-जैसे मध्यम वर्ग बढ़ता है, उनकी आकांक्षाएं बढ़ती हैं, हर कोई सस्ती लग्जरी लाइफ चाहता है. भारत में एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण में भारी रुचि है. क्या ऐसा होगा? इसमें कितना समय लगेगा? इसका अंदाजा किसी को भी हो सकता है. 

'30 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मीटर का कपड़ा'

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में गौतम सिंघानिया ने बताया कि, "आज रेमंड 30 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये मीटर का कपड़ा बनाती है. ग्राहकों की लाइफस्टाइल बदल रही है."

'भारत में मोटर स्पोर्ट्स के लिए इकोसिस्टम बनाने की जरूरत'

गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारत में जिस तरह से क्रिकेट के लिए एक शानदार इको सिस्टम है वैसे ही हमें मोटर स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतर इको सिस्टम तैयार करना होगा. आज किसी को मोटर स्पोर्ट्स में कुछ बेहतर करना होता है तो उन्हें देश से बाहर जाना होता है. देश के अंदर भी एक बेहतर इको सिस्टम तैयार करने की जरूरत है. 

