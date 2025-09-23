NDTV GOOD TIMES हुआ लॉन्च, जहां धड़केगी भारत की धड़कन

- NDTV ने NDTV Good Times लॉन्च कर लाइव कॉन्सर्ट्स और सांस्कृतिक अनुभवों के क्षेत्र में कदम रखा है
- NDTV Good Times विभिन्न शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच प्रदान कर कार्यक्रमों का आयोजन करेगा
- इस पहल में ए.आर. रहमान, सोनू निगम, शंकर-एहसान-लॉय, जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ जैसे कलाकार शामिल हैं
एनडीटीवी (NDTV) ने अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नया आयाम देते हुए NDTV Good Times की लॉन्चिंग कर दी है. इसके जरिए एनडीटीवी ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में भी कदम रख दिया है. NDTV Good Times देश के अनेक शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच देगा, जहां हर शाम एक यादगार उत्सव में बदल जाएगी.
आ गया Gen Z का नया अड्डा, NDTV GOODTIMES हुआ लॉन्च#NDTVGoodTimes pic.twitter.com/YpliJZ2B44— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
इस सांस्कृतिक यात्रा के तहत ए.आर. रहमान का जादुई संगीत वाराणसी के पवित्र घाटों पर गूंजेगा. सोनू निगम श्रीनगर की डल झील पर मोहम्मद रफी के 100 वर्षों की यात्रा को समर्पित श्रद्धांजलि देंगे. शंकर-एहसान-लॉय अपने पावरहाउस म्यूजिक से मंच को जीवंत बनाएंगे तो जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ अपनी लोकप्रिय धुनों से माहौल में रोमांच भरेंगे. ये परफॉर्मेंस अपनी विशिष्ट अनुभूति, गहरे जुड़ाव से दर्शकों को ऐसा अनुभव देंगी, जो यादों में अविस्मरणीय बनकर हमेशा के लिए बस जाएगा.
NDTV GOODTIMES LIVE 🔴 : अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए..शुरू हो रहा एक रोचक, रोमांचक सफर #NDTVGoodTimes https://t.co/FtntJM6Sfc— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
दुनियाभर में लाइव एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस का क्षेत्र एक प्रभावशाली सांस्कृतिक बन चुका है, जिसे लोग साझा करते हैं, याद रखते हैं और जो सामूहिक पहचान में सहजता से रच-बस जाता है. विश्व की सबसे युवा आबादी वाला भारत युवाओं की इस सांस्कृतिक रुचि को बोल्ड, विविध और वैश्विक नजरिए से नया आकार देने के लिए तैयार है.
NDTV GOOD TIMES— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
स्वागत नहीं करोगे हमारा....🥳🥳🥳
आज से संगीत, संस्कृति और नए अनुभवों का नया दौर शुरू हो रहा है. पेश है NDTV GOOD TIMES. जहां धड़केगी भारत की धड़कन.#ExperienceTheGoodTimes | #NDTVGoodTimes | @ndtvgoodtimes pic.twitter.com/KvxBeGyk9p
नए भारत में संस्कृति और अनुभवों की बदलती परिभाषा के बीच, यह एक ऐसा मंच होगा जो न सिर्फ मनोरंजन बल्कि जुड़ाव, प्रेरणा और जश्न का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा.
पिछले तीन दशकों से NDTV ने देश की पहचान गढ़ने वाले पड़ावों को दर्ज किया है, राष्ट्र की प्रगति को दिशा देने वाले विचारों को स्वर दिया है और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है. NDTV ने हमेशा से भारत की कहानी को गहराई से समझा और बताया है. उत्सवों से लेकर चुनौतियों तक, इतिहास के मोड़ से लेकर रोजमर्रा की अहम घटनाओं तक, NDTV हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है.
NDTV Good Times के लॉन्च के पीछे का क्या था मोटिव? सुनिए NDTV के CEO और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल को#NDTVGoodTimes | @rahulkanwal pic.twitter.com/ioAaAGu69A— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि NDTV हमेशा समाज और स्टोरीटेलिंग के संगम पर खड़ा रहा है. NDTV Good Times के जरिए हम उस प्रतिबद्धता को लाइव कल्चर और एक्सपीरियंस की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां हर प्रस्तुति पूरे भारत के दर्शकों के लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि प्रेरणा, जुड़ाव और यादगार लम्हों का जरिया बनेगी.
डिस्ट्रिक्ट जैसे भरोसेमंद टिकटिंग पार्टनर के साथ NDTV Good Times सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अनुभवों को नए सिरे से परिभाषित करेगा, उन्हें अविस्मरणीय, अनोखा और हमेशा याद रखने लायक बना देगा. हर कॉन्सर्ट, हर लाइव परफॉर्मेंस, हर कोलैबोरेशन, हर कार्यक्रम एक ऐसा पल रचने का वादा करता है जो भारत की युवा, आत्मविश्वासी और वैश्विक सोच वाली पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान को आकार देगा — एक नया भारत, जो तैयार है अपने ‘Good Times' को गले लगाने के लिए.
