NDTV GOOD TIMES हुआ लॉन्च, जहां धड़केगी भारत की धड़कन

एनडीटीवी (NDTV) ने अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नया आयाम देते हुए NDTV Good Times की लॉन्चिंग कर दी है. इसके जरिए एनडीटीवी ग्रुप ने अब लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस की दुनिया में भी कदम रख दिया है. NDTV Good Times देश के अनेक शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच देगा, जहां हर शाम एक यादगार उत्सव में बदल जाएगी.

इस सांस्कृतिक यात्रा के तहत ए.आर. रहमान का जादुई संगीत वाराणसी के पवित्र घाटों पर गूंजेगा. सोनू निगम श्रीनगर की डल झील पर मोहम्मद रफी के 100 वर्षों की यात्रा को समर्पित श्रद्धांजलि देंगे. शंकर-एहसान-लॉय अपने पावरहाउस म्यूजिक से मंच को जीवंत बनाएंगे तो जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ अपनी लोकप्रिय धुनों से माहौल में रोमांच भरेंगे. ये परफॉर्मेंस अपनी विशिष्ट अनुभूति, गहरे जुड़ाव से दर्शकों को ऐसा अनुभव देंगी, जो यादों में अविस्मरणीय बनकर हमेशा के लिए बस जाएगा.

दुनियाभर में लाइव एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस का क्षेत्र एक प्रभावशाली सांस्कृतिक बन चुका है, जिसे लोग साझा करते हैं, याद रखते हैं और जो सामूहिक पहचान में सहजता से रच-बस जाता है. विश्व की सबसे युवा आबादी वाला भारत युवाओं की इस सांस्कृतिक रुचि को बोल्ड, विविध और वैश्विक नजरिए से नया आकार देने के लिए तैयार है.

नए भारत में संस्कृति और अनुभवों की बदलती परिभाषा के बीच, यह एक ऐसा मंच होगा जो न सिर्फ मनोरंजन बल्कि जुड़ाव, प्रेरणा और जश्न का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा.

पिछले तीन दशकों से NDTV ने देश की पहचान गढ़ने वाले पड़ावों को दर्ज किया है, राष्ट्र की प्रगति को दिशा देने वाले विचारों को स्वर दिया है और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है. NDTV ने हमेशा से भारत की कहानी को गहराई से समझा और बताया है. उत्सवों से लेकर चुनौतियों तक, इतिहास के मोड़ से लेकर रोजमर्रा की अहम घटनाओं तक, NDTV हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है.

NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि NDTV हमेशा समाज और स्टोरीटेलिंग के संगम पर खड़ा रहा है. NDTV Good Times के जरिए हम उस प्रतिबद्धता को लाइव कल्चर और एक्सपीरियंस की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां हर प्रस्तुति पूरे भारत के दर्शकों के लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि प्रेरणा, जुड़ाव और यादगार लम्हों का जरिया बनेगी.

NDTV Good Times भारत के लिए उस धड़कन को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास है. यह देश के बेहतरीन कलाकारों को असाधारण मंच प्रदान करेगा ताकि हर परफॉर्मेंस एक यादगार अवसर में बदल जाए. इस सांस्कृतिक सफर को खास बनाता है NDTV का व्यापक नेटवर्क और अनुभव, जिसके पास ऐसे लाइव एक्सपीरियंस को गढ़ने और उन्हें टीवी, डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सहजता से विस्तार देने की बेजोड़ क्षमता है.

डिस्ट्रिक्ट जैसे भरोसेमंद टिकटिंग पार्टनर के साथ NDTV Good Times सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अनुभवों को नए सिरे से परिभाषित करेगा, उन्हें अविस्मरणीय, अनोखा और हमेशा याद रखने लायक बना देगा. हर कॉन्सर्ट, हर लाइव परफॉर्मेंस, हर कोलैबोरेशन, हर कार्यक्रम एक ऐसा पल रचने का वादा करता है जो भारत की युवा, आत्मविश्वासी और वैश्विक सोच वाली पीढ़ी की सांस्कृतिक पहचान को आकार देगा — एक नया भारत, जो तैयार है अपने ‘Good Times' को गले लगाने के लिए.