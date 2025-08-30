विज्ञापन
EXCLUSIVE: एयरफोर्स ने पहली बार NDTV डिफेंस समिट में दिखाया ये खास मैप, बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

NDTV Defence Summit 2025: वॉइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर कमांड मैप भी दिखाया गया.

एनडीटीवी डिफेंस समिट में पहुंचे सेना के बड़े अधिकारी

NDTV डिफेंस समिट में भारत की सुरक्षा और डिफेंस सेक्टर को लेकर विस्तार से बातचीत हुई, इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आने वाली चुनौतियों से निपटने और आत्मनिर्भर बनने की बात कही. इस समिट में भारतीय वायु सेना (IAF) के वॉइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेजेंटेशन दी और इस दौरान एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड मैप भी दिखाया, जिसमें बताया गया कि पूरा ऑपरेशन कैसे किया गया. ये पहली बार है जब किसी प्लेटफॉर्म पर एयरफोर्स की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है. 

भारत के चप्पे-चप्पे पर नजर

एनडीटीवी समिट में एयर मार्शल तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ब्रीफिंग पहले ही दी जा चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वायु सेना एक खुले मंच पर बात कर रही है. उन्होंने इस समिट को एक अच्छा मौका बताया और बताया कि एयरफोर्स ने ये कमाल का काम कैसे पूरा किया. उन्होंने एक ऐसा नक्शा शेयर किया, जिसमें भारत के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकती है. यानी एयरफोर्स की नजरें पूरे भारत के हर हिस्से पर 24 घंटे रहती हैं. 

ऑपरेशन सिंदूर में 50 से भी कम हथियारों से घुटनों पर आया पाकिस्तान: वायुसेना

पहलगाम हमले के बाद से ही शुरू हो गई थी तैयारी

वॉइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की एक मजबूत बांह की तरह है, हमने जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर में किया, वो इस बात का एक छोटा सा नमूना था कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत क्या है. उन्होंने बताया कि पहलगाम में 26 टूरिस्ट की हत्या होने के बाद से ही एयरफोर्स की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी. तीनों सेनाओं ने अपने हेडक्वॉर्टर्स में अलग-अलग ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी थी. 

एयर मार्शल तिवारी ने ये भी बताया कि कब सरकार को ऑपरेशन का पूरा प्लान बताया गया. उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को एक हाई लेवल टीम को ऑपरेशन के विकल्प बताए गए, इसमें तीनों सेनाओं ने अटैक करने के अपने विकल्प पेश किए थे. इसके बाद 29 अप्रैल के आसपास टारगेट तय किए गए और फिर आखिरी मंजूरी का इंतजार था. 

जवाब देने की खुली छूट

एयर मार्शल ने ये भी साफ किया कि ये पहले से ही तय हो चुका था कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई जवाब दिया जाता है तो जवाब देने की खुली छूट होगी. एयरफोर्स को बताया गया था कि ये पूरा ऑपरेशन सटीक और विजिबल होना चाहिए. उन्होंने बताया कि दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम काफी सक्षम था और हमारी तरफ से जो जवाब दिया गया वो काफी बैलेंस्ड था, क्योंकि हम जानते थे कि ये हमला हमारे डिफेंस सिस्टम की ताकत परखने के लिए था. 

