NDMC ने बढ़ाया पार्किंग का किराया, GRAP-2 लागू रहने तक देना होगा अतिरिक्त शुल्क

दिल्लीवासियों को अब पहले की तुलना में अब करीब दोगुना पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा. बढ़ी दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक प्रदूषण कम नहीं होता.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (NDMC) ने पार्किंग का किराया बढ़ाने का फैसला किया है. बढ़ाया गया किराया तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. पार्किंग किराया बढ़ाया जाने को लेकर एक आदेश जारी किया गया. इस आदेश में कहा गया है कि जिस तरह से दिल्ली की हवा हर बीतते दिन के साथ और खराब हो रही है उसे देखते हुए हमने ये फैसला किया है. यानी अब दिल्लीवासियों को पार्किंग के लिए भी अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी. 

क्यों बढ़ाया गया पार्किंग का शुल्क? 

आपको बता दें कि पार्किंग का किराय बढ़ाने को लेकर जो बाते कही गई है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हवा की खराब होती गुणवत्ता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. प्रदूषण के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में फिलहाल GRAP-2 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इन तमाम कोशिशों से दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. 

कितना बढ़ा शुल्क

NDMC की ओर से प्रबंधित सभी ऑफ-रोड और इनडोर पार्किंग स्थलों के शुल्क को मौजूदा दरों से दोगुना किया गया है. ग्राउंड पार्किंग में नए किराये के तहत चार पहिया वाहनों के लिए हर घंटे अब 20 रुपये प्रति घंटा और एक दिन का ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये, दो पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये प्रति घंटा और दिन का ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये, जबकि इस कैटेगरी के वाहनों के लिए कार के लिए दो हजार रुपये प्रति माह और बाइक के लिए 1000 रुपये प्रति माह लेना तय किया गया है. 

वहीं, मल्टी लेवल पार्किंग के तहत चार पहिया वाहनों को हर शुरुआती चार घंटों के लिए हर घंटे 10 रुपये जबकि चार घंटे के बाद अगले आठ घंटे तक 10 रुपये प्रति घंटे के साथ-साथ हर घंटे अतिरिक्त पांच रुपये देना होगा, वहीं आठ के बाद से 14 घंटे तक प्रति घंटे 30 रुपये के साथ-साथ अतिरिक्त पांच रुपये प्रति घंटे का भुगतान करना होगा. इसी तरह दोपहिया वाहनों के लिए शुरुआती चार घंटे के लिए पांच रुपये, चार घंटे के बाद अगले आठ घंटे तक हर घंटे आपको 15 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि आठ घंटे से 14 घंटे के बीच आपको प्रति घंटे 25 रुपये का भुगतान करना होगा. 
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
