किस राज्य में धड़ल्ले से चल रहा नकली नोटों का कारोबार, NCRB रिपोर्ट ने बता दिया नाम

देशभर में नकली नोटों का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है. जालसाज इन जाली नोटों को आखिर छापते कहां हैं, किस जगह को ये अपराधी सेफ जोन मानकर काला कारोबार चला रहे हैं. तो इसका जवाब है देश का दिल... यानी कि दिल्ली. दिल्ली ही वह जगह है जहां नकली नोटों का कारोबार तेजी से चल रहा है. ये हम नहीं कह रहे ये खुलासा हुआ है NCRB की ताजा रिपोर्ट में.

दिल्ली में सबसे ज्यादा नकली नोटों के मामले

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने साल 2023 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2023 में देशभर में कुल 3 लाख 51 हजार 656 नकली नोट जब्त हुए, जिनकी कीमत 16.86 करोड़ रुपए थी. नकली नोटों के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज किए गए, इनमें खासकर 2000 रुपए के नोटों शामिल थे. इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश हैं.

राज्य जब्त नकली नोटों की संख्या कीमत देशभर के मामले 3 लाख 51 हजार 656 16.86 करोड़ रुपए राजस्थान-दूसरा नंबर 38,087 नकली नोट 1.9 करोड़ रुपए असम- तीसरा नंबर 37,240 नकली नोट 1.86 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश- चौथा नंबर 12,068 नकली नोट 6.3 लाख रुपए महाराष्ट्र- पांचवां नंबर 1,457 नकली नोट -

इसके बाद दूसरा नंबर असम और राजस्थान का है. इन दोनों ही जगहों पर सबसे ज्यादा 500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए. राजस्थान में 500 रुपए के 38,087 नकली नोट जब्त हुए, जिनकी कीमत 1.9 करोड़ रुपए थी. वहीं असम ने 37,240 नकली नोट जब्त हुए, इनकी कीमत 1.86 करोड़ रुपए थी.

कहां से कितने नकली नोट पकड़े गए?

बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर ये राज्य 20, 50, 100, 200, जैसे कम कीमत के नकली नोटों की जब्ती के मामले में टॉप पर रहा. यूपी से 200 रुपए के 6,558 नकली नोट जब्त किए गए, जिनकी कीमत 13.11 लाख रुपए है. वहीं कर्नाटक में से 4,903 नकली नोट और राजस्थान से 3,593 नकली नोटों की जब्ती हुई. उत्तर प्रदेश में जब्त किए गए 12,068 नकली नोटों की कीमत 6.3 लाख रुपए है, जो दिल्ली से जब्त 3,027 नोटों और महाराष्ट्र से जब्त 1,457 नोटों के चार गुना से भी ज्यादा हैं.

रेलवे में चोरी के मामले में महाराष्ट्र नंबर-1

रेलवे में चोरी के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, ये खुलासा NCRB की ताजा रिपोर्ट से हुआ है. साल 2023 में अकेले महाराष्ट्र में रेलवे में चोरी के कुल 22157 मामले दर्ज किए गए, जबकि हरियाणा में 1085, मध्य प्रदेश में 10561, उत्तर प्रदेश में 4672, बिहार में 3240, गुजरात में 2249 मामले सामने आए हैं. रेलवे में चोरी के सबसे कम मामले पंजाब में 201 हैं.

राज्य मामले उत्तर प्रदेश 4672 बिहार 3240 महाराष्ट्र 22157 मध्य प्रदेश 10561 राजस्थान 1794 झारखंड 545 हरियाणा 1085 गुजरात 2249 छत्तीसगढ़ 368 पंजाब 201

ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में मुंबई सबसे आगे

ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में महाराष्ट्र का मुंबई 19 मेट्रो सटीज में पहले नंबर पर रहा. साल 2023 में ऑनलाइन चीटिंग के यहां 2,396 मामले दर्ज किए गए. वहीं ऑनलाइन डॉक्युमेंट्स फ्रॉड के 45 केस सामने आए. महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर स्टॉकिंग मामले में मुंबई 119 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि हैदराबाद इस मामले में 163 मामलों के साथ पहले नंबर पर रहा.

इंटरनेट के जरिए यौन शोषण मामले में बेंगलुरु 374 मामलों के साथ पहले नंबर पर और मुंबई 179 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर रही. ये जानकारी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में दी गई है.

ओडिशा में महिलाओं पर हमला सबसे ज्यादा

साल 2023 में महिलाओं पर हमले के मामले में ओडिशा सबसे आगे रहा. महिलाओं को निर्वस्त्र करने के इरादे से उनपर हमले या आपराधिक बल का प्रयोग करने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं. राज्य में भादंसं की धारा 354बी के तहत 1,978 मामले दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के 1,750 मामले दर्ज किए गए. ओडिशा महिलाओं की गरिमा का हनन करने के इरादे से उन पर किए गए हमले के मामले में भी दूसरे स्थान पर है. राजस्थान में 2023 में भादंसं की धारा 354 के तहत सबसे अधिक 6,758 मामल दर्ज किये गए, जबकि ओडिशा में ऐसी 5,937 घटनाएं हुईं.