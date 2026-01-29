विज्ञापन
अजित के बाद अब किसके हाथ जाएगी NCP की कमान, पवार फैमिली से 3 तो परिवार से बाहर भी हैं 3 दावेदार

अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद NCP के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा. NCP में अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में कई नामों की चर्चा चल रही है. आइए जानते हैं, कौन-कौन हैं?

अजित के बाद अब किसके हाथ जाएगी NCP की कमान, पवार फैमिली से 3 तो परिवार से बाहर भी हैं 3 दावेदार
अजित पवार के पार्थिव शरीर के पास पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे जय, बहन सुप्रिया सुले व अन्य.
  • अजित पवार के निधन के बाद उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने वाले उत्तराधिकारी की खोज.
  • सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है, वे वर्तमान में राज्यसभा सांसद और अजित पवार की पत्नी हैं.
  • अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार के साथ-साथ कई और नाम इस फेहरिस्त में हैं.
पुणे/मुंबई:

NCP Future after Ajit Pawar: अजित पवार के बाद अब कौन? महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के जेहन में अभी यह सवाल कौंध रहा है. पार्टी, परिवार के साथ-साथ सरकार में अजित पवार के पास जो जिम्मेदारियां थीं, उन सभी को पूरा करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण काम होगा. बारामती के 'दादा' अजित पवार ने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति शुरू की, फिर अपना नाम-पहचान बनाया, आगे जब परिस्थिति बदली तो चाचा को पटखनी देकर पार्टी की कमान ली, साथ ही महायुति सरकार में डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली. अब जब एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अजित पवार का निधन हो गया तो उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है. हालांकि अभी इस तलाश पर खुले तौर पर चर्चा बहुत कम हो रही है. लेकिन दबी जुबान में कानाफुसी शुरू हो चुकी है. 

अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद दोनों धड़ों के नेताओं ने सुनेत्रा से की मुलाकात

गुरुवार को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा. हालांकि सार्वजनिक रूप से छगन भुजबल ने ऐसी किसी चर्चा का खंडन किया. 

अटकलें की- सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के लिए प्रेरित की

गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया. हालांकि भुजबल ने NDTV से बातचीत में इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और त्रासदी के तुरंत बाद कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई.
 

मंत्री नरहरि जिरवाल सहित कई नेताओं ने की सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की 

लेकिन इसी बीच NCP के कैबिनेट मंत्री नरहरि जिरवाल ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए. सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं. नरहरि जिरवाल के बाद NCP के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे से सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने और उन्हें तुरंत महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया है.

एक तरफ चुप्पी तो दूसरी ओर खुली मांग... इतना तय है कि अजित पवार के उत्तराधिकारी की तलाश पार्टी को जल्द से जल्द करनी होगी. ऐसे में आइए नजर डालते हैं, अजित पवार के उत्तराधिकारियों की फेहरिस्त में कौन-कौन हैं?

अजित पवार के परिवार से ये तीन दावेदार

सुनेत्रा पवार: अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद

सुनेत्रा पवार दिवंगत अजित पवार की पत्नी हैं. सुनेत्रा इस समय NCP की राज्यसभा सांसद हैं. अजित दादा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर सुनेत्रा पवार का नाम आ रहा है. सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान देने के साथ-साथ सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने की मांग की की जा रही है. हालांकि सुनेत्रा के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी. 

अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार.

पार्थ पवार: अजित पवार का बड़ा बेटा

पार्थ पवार अजित पवार के बड़े बेटे हैं. पार्थ के पास राजनीति का अनुभव भी है. पार्थ 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अजित पवार के समर्थक चाहते हैं कि उनकी विरासत उनके खून के वारिस ही संभालें, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी उनके आड़े आ सकती है. दूसरी ओर पार्थ बीते दिनों पुणे की एक लैंड डील को लेकर विवादों में आए थे, जो उनके लिए निगेटिव प्वाइंट हो सकता है. 

जय पवारः अजित पवार के छोटा बेटा

पार्टी आधारित एनसीपी में अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनके छोटे बेटे जय पवार का नाम भी चल रहा है. हालांकि वो फिलहाल पर्दे के पीछे से काम संभालते रहे हैं. युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की स्थिति में जय विकल्प हो सकते हैं. साथ ही बड़े भाई पार्थ पर लगे जमीन घोटाले के आरोप भी जय की दावेदारी को आगे बढ़ाता है. 

अजित पवार के परिवार से बाहर से ये तीन दावेदार
 

प्रफुल्ल पटेल: एनसीपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष

प्रफुल्ल पटेल इस समय एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. एनसीपी में अभी वो  सबसे अनुभवी चेहरा हैं. अजित पवार के विद्रोह के समय पटेल ही उनके सबसे बड़े रणनीतिकार थे. एनसीपी संगठन पर भी उनका अच्छा कंट्रोल है. ऐसे में प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी के बेहतर विकल्प हो सकते हैं. प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र की राजनीति के जाने-माने फेस हैं, ऐसे में उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन बारामती के लोग क्या उन्हें स्वीकार करेगी, यह बड़ा सवाल होगा. 

छगन भुजबल: NCP के बड़े ओबीसी नेता

छगन भुजबल एनसीपी के बड़े ओबीसी नेता हैं. अजित दादा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की भी चर्चा चल रही है. भुजबल लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं. उन्हें पूरे प्रदेश की राजनीति के बारे में जानकारी हैं. हालांकि छगन भुजबल का दल-बदल उनके रास्ते में रोड़े अटका सकती है. साथ ही छगन भुजबल पर कई घोटालों के आरोप भी है.

सुनील तटकरे: NCP महाराष्ट्र ईकाई के अध्यक्ष

सुनील दत्तात्रेय तटकरे की गिनती अजित पवार के बेहद करीबी नेताओं में की जाती है. वो रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं. तटकरे इस समय एनसीपी (अजीत पवार गुट) के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष हैं और उन्होंने राज्य सरकार में वित्त, ऊर्जा, और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया है. उन्होंने 3 जुलाई 2023 को एनसीपी (अजीत पवार गुट) के राज्य अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था. उनकी गिनती प्रभावशाली नेता के रूप में होती है. 

एक और एंगलः एकजुट हो सकती है पवार फैमिली

एनसीपी की कमान संभालने वाले नेताओं की तलाश में एक और एंगल भी है. एंगल यह है कि पवार परिवार एकजुट हो सकता है. महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने का कहना है कि अजित पवार ने ऐसे संकेत दिए थे एनसीपी के दो खेमें एक हो जाएंगे. हालांकि उनकी दुखद मौत ने पवार परिवार को गहरी चोट दी है. अगर यह अजित पवार की इच्छा थी तो निश्चित तौर परिवार चाहेगा कि पार्टी एकजुट हो जाए. 

नेने ने कहा कि अजित के निधन के बाद शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा महाराष्ट्र ने बड़े और कड़े फैसले लेने वाले नेता को खो दिया. नेने कहते हैं कि पवार परिवार को इमोशनली बहुत बड़ा झटका लगा है. इस हादसे ने पूरे परिवार को एक साथ ला दिया है. ऐसे में यह संभावना भी बन सकती है कि दोनों खेमों का विलय हो जाए. सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति को संभालें और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनें. 

