विज्ञापन
विशेष लिंक

नवरात्रि पर मां चंद्रघंटा की भक्ति में लीन PM मोदी और अखिलेश, शेयर किए माता रानी के भजन

नवरात्रि के मौके पर हर कोई माता रानी के भजन और भक्ति में सराबोर है. पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी देवी मां की आराधना में डूबे हुए हैं. नवरात्रि में अचानक पीएम मोदी और अखिलेश यादव की चर्चा क्यों हो उठी, जानें.

Read Time: 2 mins
Share
नवरात्रि पर मां चंद्रघंटा की भक्ति में लीन PM मोदी और अखिलेश, शेयर किए माता रानी के भजन
मातारानी की भक्ति में लीन पीएम मोदी और अखिलेश यादव.
  • शारदीय नवरात्रि के दौरान दिल्ली से बंगाल तक राजनेता और आमजन माता रानी की भक्ति में लीन हैं.
  • प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव ने नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की और वीडियो साझा किए.
  • पीएम मोदी ने मैथली ठाकुर द्वारा गाए महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का वीडियो एक्स अकाउंट पर शेयर किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं. क्या आमजन और क्या राजनेता, हर कोई मातारानी के भजन और भक्ति में सराबोर है. दिल्ली से लेकर बंगाल तक, राजनेता मातारानी के दर्शन के लिए मंदिरों और पंडालों में पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक इन दिनों माता रानी की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं. पीएम मोदी देवी मां के कितने बड़े भक्त हैं ये बात सभी जानते हैं. वह हर साल नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत पूरी श्रद्धा-भक्ति के साथ करते हैं. नवरात्रि के तीसरे दिन पीएम मोदी और अखिलेश यादव दोनों ने ही माता चंद्रघंटा की आराधना की.

ये भी पढ़ें- नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की कैसे करें पूजा, जानें पूरी विधि और नियम

अखिलेश यादव ने माता चंद्रघंटा के भजन-आरती वाला एक वीडियो अपने एक्स अकाउंटर पर शेयर किया था. इस वीडियो में मातारानी दिखाई दे रही हैं और उनकी आरती की धुन मन को मोह लेने वाली है.

वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर मैथली ठाकुर का गाया महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का एक वीडियो शेयर कर कहा कि देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो. पीएम मोदी का यह वीडियो अब तक 2.8 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका है.

माता चंद्रघंटा से अखिलेश को UP का सीएम बनाने की विनती

अखिलेश यादव के माता चंद्रघंटा देवी वाले इस वीडियो को अब तक 35 हजार के करीब लोग देख चुके हैं. कई एक्स यूजर्स ने मातारानी से अखिलेश को 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांगा. तो वहीं किसी ने कहा कि अपराध, , माफियावाद और जातिवाद की राजनीति ही सपा की पहचान बन चुकी है. विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया.

अयोध्या जाने में क्या दिक्कत है?

एक एक्स यूजर ने अपने पोस्ट में कहा, "मां,मेरे अक्लुभैया के विभेदकारी और तुष्टीकरण के बुद्धि को ठीक-ठाक करके सात्विक भाव जगा दें ताकि तथ्यपरक निर्णय ले सकें और उनमें लेश मात्र भी हिंदू-बांटो_काटो का भाव न रहे." वहीं एक एक्स यूजर ने अखिलेश से पूछा कि अयोध्या जाने में दिक्कत है?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri 2025, PM Modi Navratri Fasting, Akhilesh Yadav, Devi Chandraghanta, Mata Rani Bhajan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com