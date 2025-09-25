नवरात्रि पर मां चंद्रघंटा की भक्ति में लीन PM मोदी और अखिलेश, शेयर किए माता रानी के भजन

शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं. क्या आमजन और क्या राजनेता, हर कोई मातारानी के भजन और भक्ति में सराबोर है. दिल्ली से लेकर बंगाल तक, राजनेता मातारानी के दर्शन के लिए मंदिरों और पंडालों में पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक इन दिनों माता रानी की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं. पीएम मोदी देवी मां के कितने बड़े भक्त हैं ये बात सभी जानते हैं. वह हर साल नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत पूरी श्रद्धा-भक्ति के साथ करते हैं. नवरात्रि के तीसरे दिन पीएम मोदी और अखिलेश यादव दोनों ने ही माता चंद्रघंटा की आराधना की.

ये भी पढ़ें- नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की कैसे करें पूजा, जानें पूरी विधि और नियम

अखिलेश यादव ने माता चंद्रघंटा के भजन-आरती वाला एक वीडियो अपने एक्स अकाउंटर पर शेयर किया था. इस वीडियो में मातारानी दिखाई दे रही हैं और उनकी आरती की धुन मन को मोह लेने वाली है.

वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर मैथली ठाकुर का गाया महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का एक वीडियो शेयर कर कहा कि देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो. पीएम मोदी का यह वीडियो अब तक 2.8 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका है.

नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है।https://t.co/FutP0J1OUs — Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025

माता चंद्रघंटा से अखिलेश को UP का सीएम बनाने की विनती

अखिलेश यादव के माता चंद्रघंटा देवी वाले इस वीडियो को अब तक 35 हजार के करीब लोग देख चुके हैं. कई एक्स यूजर्स ने मातारानी से अखिलेश को 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांगा. तो वहीं किसी ने कहा कि अपराध, , माफियावाद और जातिवाद की राजनीति ही सपा की पहचान बन चुकी है. विकास के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया.

अयोध्या जाने में क्या दिक्कत है?

एक एक्स यूजर ने अपने पोस्ट में कहा, "मां,मेरे अक्लुभैया के विभेदकारी और तुष्टीकरण के बुद्धि को ठीक-ठाक करके सात्विक भाव जगा दें ताकि तथ्यपरक निर्णय ले सकें और उनमें लेश मात्र भी हिंदू-बांटो_काटो का भाव न रहे." वहीं एक एक्स यूजर ने अखिलेश से पूछा कि अयोध्या जाने में दिक्कत है?