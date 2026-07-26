विज्ञापन
विशेष लिंक

'इस्तीफे से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, पेपर लीक के दोषियों को फांसी हो', खुदकुशी करने वाली छात्रा की मां

पेपर लीक के बाद नागपुर की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी ने खुदकुशी कर ली थी. बाद में उसका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
'इस्तीफे से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, पेपर लीक के दोषियों को फांसी हो', खुदकुशी करने वाली छात्रा की मां
पिछले दिनों नागपुर की छात्रा आकांक्षा ने पेपर लीक के बाद सुसाइड कर लिया था. (Photo: NDTV)
नागपुर:

"पेपर लीक करने वाले सबसे बड़े अपराधी होते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ युवा छात्रों की जिंदगी तबाह करते हैं, बल्कि उनके परिवार वालों को भी बर्बाद कर देते हैं. उन्हे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं."  ये शब्द महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली नीलम चतुर्वेदी के हैं. पिछले दिनों नीट पेपर लीक के बाद उनकी बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी ने खुदकुशी कर ली थी.

एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में नीलम चतुर्वेदी कहती हैं कि परिवार उस सदमे से अब तक उबर नहीं पाया है. ऐसा लगता है कि आकांक्षा के साथ-साथ हमारा सब कुछ खत्म सा हो गया है. उन्होंने बताया कि बेटी नीट की तैयारी कर रही थी और उसकी पढ़ाई के लिये परिवार ने खेत और गहने बेच दिए गए. अब न आकांक्षा है और न ही कुछ और बचा है. ऐसा महसूस होता है कि परिवार बर्बाद हो गया है. हमें यह सजा क्यों दी गई?

'पुख्ता सिस्टम बनाना जरूरी'

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नीलम चतुर्वेदी का कहना है कि यह पहला कदम है, लेकिन इससे आकांक्षा नहीं वापस आयेगी. जो पेपर लीक के दोषी हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए. इससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए.

पेपर लीक के मामले कई बार, कई राज्यों से सामने आए हैं. क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में दोबारा पेपर लीक कभी ना हो, इसके लिए पुख्ता सिस्टम बनाना जरूरी नहीं? इस सवाल पर आकांक्षा की मां कहती हैं कि हां, यह सबसे जरूरी है. यही होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: नागपुर 12वीं पेपर लीक: पुलिस ने जांच के लिए बनाई SIT, चार लोगों को किया गया अरेस्ट

पुलिस से मांगी आंदोलन करने की अनुमति

पेपर लीक के बाद आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में खुदकुशी कर ली थी. बाद में उसका सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था. छात्रा ने खुद को एग्जाम की आगे की तैयारी के लिए खुद को असमर्थ बताया था और मां-बाप से माफी मांगी थी.

Latest and Breaking News on NDTV

नागपुर के संविधान चौक में आंदोलनकर्ताओं के बीच नीलम चतुर्वेदी अपनी बेटी आकांक्षा का फोटो अपने हाथ मे उठाए पहुंची थीं. इस दौरान, वहां का माहौल काफी गंभीर हो गया था. अपनी मांग को लेकर रविवार, 26 जुलाई को शाम चार से आठ बजे तक नागपुर के संविधान चौक में धरना आंदोलन करने के लिए उन्होंने नागपुर पुलिस से अनुमती मांगी है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, Nagpur, Paper Leak
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com