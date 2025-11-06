विज्ञापन
विशेष लिंक

हर तीसरे कैंडिडेट पर केस, करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार, सिर्फ 10% महिला प्रत्याशी.. बिहार चुनाव का पूरा ब्योरा

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी बाहुबलियों और करोड़पति उम्मीदवारों का जोर रहा है. बिहार इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है.

Read Time: 3 mins
Share
हर तीसरे कैंडिडेट पर केस, करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार, सिर्फ 10% महिला प्रत्याशी.. बिहार चुनाव का पूरा ब्योरा
बिहार चुनाव में बाहुबली और आपराधिक उम्मीदवारों का जोर
  • बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी धन बल और बाहु बल का जोर रहा है
  • बिहार इलेक्शन वॉच और एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई है कई जानकारी
  • 838 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, कैंडिडेट ने शपथपत्र में दिया है पूरा ब्योरा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार विधान सभा चुनाव में इस बार फिर बाहुबलियों और धन-बल का जोर है. चुनाव मैदान में बाहुबली से से लेकर धन-कुबेर, सभी बड़ी संख्या में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के दोनों चरणों में चुनावी दंगल में उतरे उम्मीदवारों द्वारा स्वयं घोषित आपराधिक मामलों और निजी संपत्ति के विवरणों के विश्लेषण के आधार पर बिहार इलेक्शन वॉच-ADR ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया है.

बिहार इलेक्शन वॉच-ADR की रिपोर्ट 

रिपोर्ट में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में 243 चुनाव क्षत्रों में चुनाव लड़ने वाले 2616 में से 2600 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है. बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में चुनाव मैदान में उतरे 838 (32%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं, जबकि 695 (27%) ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं. 52 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामलों की जानकारी दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 243 में से 164 (67%) अति संवेदनशील क्षेत्र हैं.

करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला!  

सभी बड़े राजनीतिक दलों ने मतदान के दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 2600 उम्मीदवारों में से 1081 (42%) करोड़पति उम्मीदवार हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 33% उम्मीदवार करोड़पति थे. चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पास औसतन 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति है. 2020 के चुनाव में उम्मीदवारों के पास औसत संपत्ति 1.72 करोड़ था.

पश्चिम चंपारण के लौरिया चुनाव क्षेत्र से वीआईपी के प्रत्याशी रण कुशल प्रताप सिंह 368 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. गया जी जिले गुरु विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार 250 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. वो एलजेपी (आर) के कैंडिडेट हैं. मुंगेर चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय 170 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. बिहार इलेक्शन वॉच के मुताबिक इस बार 254 (सिर्फ 10%) महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी हैं!

उम्मीदवारों का शैक्षिक विवरण

1047 (40%) उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है.
1278 (49%) उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे अधिक की शैक्षिक योग्यता घोषित की है.
222 उम्मीदवारों ने खुद को केवल साक्षर (literate) घोषित किया है और 17 उम्मीदवार निरक्षर (Illiterate) हैं.

उम्मीदवारों का आयु विवरण 

कुल 908 (35%) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 1349 (52%) उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच बताई है. 339 (13%) उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है. चार उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 80 वर्ष से अधिक बताई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, ADR Election Data, Bihar Election Watch
Get App for Better Experience
Install Now