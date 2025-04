वक्फ कानून का विरोध: मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर, कई पुलिस जवान घायल

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में फिर से हिंसा भड़क उठी है. प्रदर्शनकारियों ने पथराव किए, वाहनों में आग लगाई. इस हिंसा में पुलिस के कई जवानों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है. हालांकि पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है. इससे पहले 8 अप्रैल को भी यहां हिंसा भड़की थी. इधर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा को लेकर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा नेता ने कहा जो कुछ हो रहा है वो न केवल खतरनाक बल्कि शर्मनाक और अस्वीकार्य भी है. ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

मिली जानकारी के अनुसार मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने शमसेरगंज थाना इलाके के पुरना डाकबगला घोषपाड़ा एनएच रोड पर स्थित दर्जनों दुकानों को लूटा. कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया. कुछ लोगों ने बताया कि हिन्दूओं के घर को टारगेट कर जमकर पथराव किया गया.

Failed CM @MamataOfficial has turned West Bengal into a lawless, burning mess. The state is no longer ruled by the Constitution — it's ruled by appeasement, by mobs, and by the politics of fear. In Diamond Harbour's Amtala Chowrasta, Muslim mobs protesting against Waqf act… pic.twitter.com/Enp9KbKH6D