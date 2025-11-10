असम में लापता हुई कॉलेज स्‍टूडेंट की बॉडी एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुई है. जोरहाट जिले के टीटाबोर में जगत सिंह के स्टोर के सेप्टिक टैंक से एक लापता कॉलेज छात्रा का शव बरामद हुआ, जिससे बलात्कार और हत्या के मामले में संदेह पैदा हो गया है. छात्रा टीटाबोर के नंदनाथ सैकिया कॉलेज में पढ़ती थी. पुलिस ने इस मामले में अब अपनी जांच का दायरा बड़ा दिया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्या से पहले लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने का संदेह है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट से पता चलेगा कि बलात्कार हुआ था या नहीं.

जोरहाट जिले से छात्रा 7 नवंबर से लापता थी, जब वह अपने कॉलेज से लौट रही थी. परिवारवालों ने टीटाबोर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, शुरुआती जांच में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे. कथित लापरवाही के कारण टीटाबोर पुलिस स्टेशन के ओ.सी. को 'रिजर्व-क्लोज' कर दिया गया है. इस बीच, टीटाबोर पुलिस ने इस मामले में 63 वर्षीय जगत सिंह को हिरासत में लिया और उसके खुलासे के बाद, लड़की का शव जगत सिंह के स्टोर के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया.

पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि जगत सिंह ने कबूल किया है कि उसने लड़की की हत्या की और उसके शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया. इस बीच, कल शाम से ही टीटाबोर के आक्रोशित निवासियों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए टीटाबोर पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया. स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस की लापरवाही के कारण निर्दोष कॉलेज जाने वाली छात्रा की हत्या हुई.