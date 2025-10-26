विज्ञापन
ऋषिकेश में शराब ठेके पर युवक की हत्या पर भारी बवाल, कई किलोमीटर लंबा जाम, जानिए हुआ क्या

ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में शराब पीने के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की रविवार को हत्या कर दी  गई थी. इस हत्याकांड को मृतक के साथ शराब पी रहे शख्स ने ही अंजाम दिया था.

ऋषिकेश में प्रदर्शन पर उतरे स्थानीय
  • ऋषिकेश में शराब के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी
  • मृतक अजेंद्र के साथ शराब पी रहे व्यक्ति ने ही हत्या को अंजाम दिया और पुलिस आरोपी की तलाश में है
  • स्थानीय लोगों ने शराब के ठेकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शव को रखकर कड़ी सजा की मांग की है
ऋषिकेश:

उत्तराखंड के ऋषिकेश में युवक की हत्या को लेकर बवाल बढ़ता दिख रहा है. इस हत्या के बाद शहर में जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. लोगों ने शव को रखकर भी प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों यहां चल रहे शराब के ठेकों को लेकर काफी गुस्से में है. प्रशासन की मांग है कि वह इन ठेकों तुरंद बंद कराने के लिए एक्शन लें. पुलिस फिलहाल आरोपी की गिरफ्तार की लिए संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है. 

मामलू कहासुनी के बाद हुई थी हत्या

आपको बता दें कि ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में शराब पीने के दौरान हुई मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की रविवार को हत्या कर दी  गई थी. इस हत्याकांड को मृतक के साथ शराब पी रहे शख्स ने ही अंजाम दिया था. पुलिस ने मृतक की पहचान अजेंद्र के रूप में की है. मुनि की रेती में महिलाओं ने शराब ठेके का ताला तोड़ दिया है.उनकी मांग है कि प्रशासन यहां से ठेकों को बंद करवाए.  

कई किलोमीटर लंबा लगा जाम

ऋषिकेश में हुई इस वारदात के बाद जहां एक तरफ पुलिस आरोपी को पकड़ने में लगी है वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग लचर कानून-व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन के कारण ऋषिकेश और उसके आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है. हालांकि, पुलिस प्रशासन प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने में लगे हैं लेकिन अभी भी वह अपनी मांगों पर अड़े हैं. 

सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं तस्वीरें

ऋषिकेश में लगे जाम की तस्वीरे कई लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं. इस जाम में फंसे ऐसे ही एक शख्स ने लिखा है कि ब्यासी की तरफ जाने वाली सड़क पर करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा है. हम पिछले एक घंटे से शिवपुरी में ही खड़े हैं. फिलहाल जाम खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे. हमारे साथ हजारों यात्री भी परेशान हैं. 
 

Murder In Rishikesh, Rishikesh Police, Crime In Rishikesh
