केरल के मुन्‍नार में मुंबई की महिला पर्यटक जनवी ने आरोप लगाया कि स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों ने उनकी ऑनलाइन बुक की गई कैब को रोककर धमकाया और पुलिस ने भी मदद नहीं की.

मुंबई की महिला पर्यटक को मुन्‍नार में टैक्सी ड्राइवरों ने किया परेशान, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज
  • मुन्‍नार में मुंबई की महिला पर्यटक जनवी के साथ स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया
  • टैक्सी ड्राइवरों ने ऑनलाइन बुक की गई कैब को रोककर स्थानीय टैक्सी लेने के लिए मजबूर किया
  • ड्राइवरों ने दावा किया कि मुन्‍नार में ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं पर कोर्ट के आदेश से प्रतिबंध है।
मुन्नार:

केरल के लोकप्रिय हिल स्टेशन मुन्‍नार में मुंबई की एक महिला पर्यटक के साथ टैक्सी ड्राइवरों द्वारा कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है. पीड़िता की पहचान जनवी के रूप में हुई है, जो मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. जनवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए तीन मिनट के वीडियो में आरोप लगाया कि 30 अक्टूबर को मुन्‍नार पहुंचने पर स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों ने उनकी ऑनलाइन बुक की गई कैब को रोक लिया. 

उन्होंने दावा किया कि ड्राइवरों ने धमकाया और कहा कि मुन्‍नार में ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं पर “कोर्ट के आदेश” से प्रतिबंध है. जनवी ने बताया कि उन्होंने कोच्चि और अलपुझा तक ऑनलाइन टैक्सी से यात्रा की थी और मुन्‍नार भी उसी कैब से पहुंचीं. लेकिन वहां ड्राइवरों ने रास्ता रोककर उन्हें स्थानीय टैक्सी लेने के लिए मजबूर किया. वीडियो में जनवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, तो पुलिस ने भी स्थानीय ड्राइवरों का पक्ष लिया. असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही खत्म कर दी और लौट गईं.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश देखने को मिला. इसके बाद मुन्‍नार पुलिस ने जनवी के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर गलत तरीके से रोकने (wrongful restraint) और आपराधिक धमकी (criminal intimidation) की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि महिला का बयान दर्ज करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. 

Aswin Nandakumar की रिपोर्ट

