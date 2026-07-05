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21 minutes ago

Live: मानसून देश में एक्टिव हो चुका है. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश,  राजस्थान-हरियाणा समेत मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश का दौर जारी है. मुंबई में बीती रात सेही अच्छी बारिश हो रही है. जिससे सड़कों पर पानी भर गया है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. 

Live Updates

Jul 05, 2026 08:08 (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शिवसेना (यूबीटी) आज मुंबई में करेगी प्रदर्शन

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के विरोध में शिवसेना (यूबीटी) मुंबई में प्रदर्शन करेगी. इस विरोध प्रदर्शन को शिवसेना (यूबीटी) ने 'राम रक्षा' नाम दिया है. जिसका नेतृत्व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे. सांसद संजय राउत के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में कथित लूट और चोरी के खिलाफ रविवार को शाम 4 बजे मुंबई के दादर में हनुमान मंदिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. यह विरोध प्रदर्शन दादर कबूतरखाना के पास हनुमान मंदिर के पास होगा, जहां ठाकरे खुद पार्टी नेताओं और शिव सैनिकों के साथ 'राम रक्षा' स्तोत्र, 'हनुमान स्तोत्र' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करेंगे. इस विरोध प्रदर्शन का मकसद अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग करना है.

Jul 05, 2026 07:55 (IST)
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रामविलास पासवान की जयंती पर कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व केंद्रीय मंत्री और  लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान की जयंती पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. रामविलास पासवान की जयंती पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. 

Jul 05, 2026 07:50 (IST)
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राम मंदिर दान चोरी मामले में नया खुलासा

राम मंदिर दान चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है. अयोध्या पुलिस को कुछ नए सबूत मिले हैं. जिसमें आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख रुपये से ज्यादा के लेन-देन की जानकारी सामने आई है. उसने कई लोगों को पैसे ट्रांसफर किए और कुछ लोगों को कैश दिया था. ऐसे में पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा कहीं दान की चोरी से तो नहीं जुड़ा है. जांच में यह भी पता चला है कि अविनाश ने अपनी एक महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपये नकद और एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था.

Jul 05, 2026 07:47 (IST)
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देश में मानसून एक्टिव, 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी

भारत में मानसून एक्टिव हो चुका है. मौसम विभाग ने रविवार को भी देश के 18 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की आशंका है.

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