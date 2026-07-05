अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के विरोध में शिवसेना (यूबीटी) मुंबई में प्रदर्शन करेगी. इस विरोध प्रदर्शन को शिवसेना (यूबीटी) ने 'राम रक्षा' नाम दिया है. जिसका नेतृत्व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे. सांसद संजय राउत के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में कथित लूट और चोरी के खिलाफ रविवार को शाम 4 बजे मुंबई के दादर में हनुमान मंदिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. यह विरोध प्रदर्शन दादर कबूतरखाना के पास हनुमान मंदिर के पास होगा, जहां ठाकरे खुद पार्टी नेताओं और शिव सैनिकों के साथ 'राम रक्षा' स्तोत्र, 'हनुमान स्तोत्र' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करेंगे. इस विरोध प्रदर्शन का मकसद अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग करना है.