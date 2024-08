चुप बैठा मॉनसून फिर मूड में आयाः गुजरात में बाढ़ जैसा सीन, दिल्ली-नोएडा में भी होगी तेज बारिश, जानें राज्यों हाल

चुप बैठा मॉनसून फिर मूड में आ गया है. अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तेज बारिश हो सकती है. दिल्ली और एनसीआर के शहरों पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी में भी तेज बारिश होने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने पांच राज्यों के लिए रेड अलर्ट और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बारिश के कारण गुजरात और मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं. गुजरात में नदियां उफान पर हैं और भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में जमकर बारिश हुई है. राज्य में बहने वाली शिप्रा और नर्मदा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं. ऐसे में यहां आसपास स्थित सभी मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं. वहीं जंमाष्टमी के दिन दिल्ली एनसीआर का मौसम बेहद सुहाना बना रहा. दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं. वहीं रात के वक्त दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जमकर बारिश भी हुई. इसी बीच मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

#WATCH | Gujarat | Heavy and incessant rain triggers waterlogging at places in Vadodara.



Visuals from Kashi Vishwanath Mahadev Temple pic.twitter.com/zsNTRwuOA4 — ANI (@ANI) August 27, 2024

मानसून भी भी काफी एक्टिव है और इस वजह से देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश भी हो रही है. भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल और महाराष्ट्र में खराब हालात बने हुए हैं. इसके साथ ही राजस्थान, त्रिपुरा, नगालैंड, गोवा, मिजोरम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. गुजरात, निकटवर्ती पाकिस्तान, उत्तर महाराष्ट्र और उत्तरपूर्वी अरब सागर में 26 अगस्त को 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है और इनकी रफ्तार 27 और 28 अगस्त को बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. गुजरात, पाकिस्तान और उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 30 अगस्त तक समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भी 26 अगस्त को समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है.

#WATCH | Gujarat: Malpur Taluka in Arvalli receives heavy rainfall, lower reaches of the district face waterlogging. pic.twitter.com/8QPx9fnXL3 — ANI (@ANI) August 27, 2024

गुजरात की सड़कों पर भरा पानी, डैम भी हुआ फुल

#WATCH | Gujarat | The water level in Gandhinagar's Sant Sarovar Dam is continuously increasing due to heavy rain in the region pic.twitter.com/BTDuXbM76n — ANI (@ANI) August 27, 2024

बारिश के कारण गुजरात और मध्यप्रदेश में स्थिति बेहद खराब बनी हुई है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए गुजरात के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और अन्य 27 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. सूरत, अहमदाबाद, भरूच, राजकोट, बड़ोदरा आदि स्थानों पर बारिश और जलभराव के कारण सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

अजमेर में भी भारी बारिश से भरा पानी

#WATCH | Rajasthan | Due to incessant heavy rainfall in Ajmer, Ana Sagar Lake overflows causing waterlogging at several places in the city. pic.twitter.com/40iNrQTdeX — ANI (@ANI) August 27, 2024

राजस्थान के अजमेर में भी बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इतना ही नहीं अजमेर के भी कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है. (इनपुट भाषा से भी)