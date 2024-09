ओडिशा, झारखंड सहित इन राज्यों में बारिश भयंकर, 'रेड अलर्ट' चेतावनी; जानें आपके शहर के मौसम का मिजाज

मौसम विभाग ने आज गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गहरे अवदाब के कारण अत्‍यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ और बिहार में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. साथ ही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि सोमवार को पूर्वी मध्‍य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

An animation picture of Doppler Radar at Kolkata from 1200-1450 IST of today, 15.09.2024 shows spiraling convective clouds associated with the deep depression, which currently lies about 90 km west-northwest of Kolkata, West Bengal. Satellite animation (visible imagery) from… pic.twitter.com/6nJqRhadWR