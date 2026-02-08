नरेंद्र मोदी सरकार अड़ने और तनकर खड़े रहने वाली सरकार है: RSS चीफ मोहन भागवत

भारत-अमेरिका का ट्रेड डील बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा के केंद्र में बना है. विपक्ष इस डील पर कई सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष इसे विकसित भारत के रोडमैप का जरूरी कदम. इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने इस डील पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मुंबई में आयोजित व्याख्यानमाला में RSS चीफ मोहन भागवत ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा, "आज के दौर में कोई एकाकी नहीं रह सकता. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर डील करनी ही पड़ती है. उसमें कुछ लेना पड़ता है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है. अपने हित में क्या है? इसका ध्यान रखना ही चाहिए. हमें विश्वास है कि वर्तमान समय में उसका ध्यान रखा ही गया होगा. पिछले 10 वर्षों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह अडने वाला और तन कर खड़ा रहने वाला है."

संघ प्रमुख ने आगे कहा, ज्ञान तो सारी दुनिया से आना चाहिए, परंतु जो लेना है, परीक्षण करके लेना चाहिए. बिना अपने देश की आकांक्षा, परंपरा और किसानों के हित को जाने, नया है इसलिए बराबर स्वीकार कर लेना ठीक नहीं. इसलिए हमारा संवेदनशील होना ठीक है.

उन्होंने अपने संबोधन में आय के 6 हिस्से भी बताए. डॉ. मोहन भागवत ने कहा, अपनी आय का 1/6 खुद के लिए रखना, 1/6 अपने परिवार के लिए, 1/6 भगवान के लिए रखना, 1/6 आड़े वक्त के लिए बचत करके रखना, 1/6 धर्म-समाज के लिए रखना और 1/6 राजा [सरकार] को देना. अपनी आय में ये छह हिस्से रहते हैं.

बुद्ध ने अपने धर्म को भी सनातन धर्म ही कहा हैः मोहन भागवत

मोहन भागवत ने आगे कहा कि बुद्ध ने अपने धर्म को भी सनातन धर्म ही कहा है. हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं है. सनातन धर्म की दो शाखाएँ हैं—वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म. इस्लाम और ईसाईयत के मानने वालों को समझाने से पहले दोस्ती कीजिए. आज का इस्लाम और ईसाइयत पैगंबर और क्राइस्ट के नहीं हैं. अब इनमें राजनीति का वर्चस्व है. आज का इस्लाम और ईसाइयत उनकी आध्यात्मिक अवधारणा को छोड़कर राजनीतिक वर्चस्व के रास्ते पर चल निकले हैं. वे सच्चे इस्लाम और सच्ची ईसाइयत की ओर लौटें, इसकी आवश्यकता है.

आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि हिंदू को सबको अपनेपन और शांति की बात करनी है. हिंदू के बारे में बस इतना हो जाए कि इनका कोई बाल-बाँका नहीं कर सकता.

हमारी नीति को चुनावी राजनीति में मानने वालों को फायदा मिलता हैः आरएसएस चीफ

सावरकर जी सावरकर जी को 'भारतरत्न' सम्मान मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा. भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला एक भी हिंदू इस भारत भूमि पर है तब तक यह हिन्दूराष्ट्र है – ऐसा डॉ. हेडगेवार कहा करते थे. भाजपा के सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू नहीं हुए, ऐसा उल्टा है. हम एक विचार और नीति लेकर चलते हैं. जैसे-जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है, हम उसका प्रचार और प्रतिपादन करते हैं, लोग उसे मानने लगते हैं. जो चुनावी राजनीति में इस नीति का पुरस्कार करते हैं, उन्हें उसका लाभ मिलता है. हम राम मंदिर के पक्ष में थे, तो जो लोग उसके पक्ष में आए, उन्हें उसका लाभ मिला.

आपातकाल, गुरूजी जन्मशती, राम मंदिर आंदोलन आदि के माध्यम से आप सभी के सहयोग और स्वयंसेवकों के पुरूषार्थ से ही हमारे अच्छे दिन आए हैं. उसका लाभ हमारा समर्थन करने वालों को मिला है.

राजनीति पर संघ का नहीं, मतदाताओं का दवाब होता हैः मोहन भागवत

मोहन भागवत ने आगे कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का 100 वर्षों में विस्तार नहीं हुआ, यह प्रश्न उनसे पूछना चाहिए. अगर वे हमसे आकर पूछते हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन करने को तैयार हैं. सिद्धांतहीन राजनीति चल जाती है, इसलिए चलाते हैं. जब पता चलेगा कि नहीं चलेगी तो वे करना बंद कर देंगे. राजनीति पर संघ का नहीं, मतदाताओं का दबाव होता है.

समान नागरिक संहिता का विचार अच्छा हैः आरएसएस चीफ

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विचार अच्छा है. विविधता में भी हमारा कोई विरोध नहीं है. पर यदि समानता से देश की एकता मजबूत होती है तो हमारा उसे समर्थन है. उसके लिए संघर्ष की स्थिति पैदा न हो. उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता के संबंध में पहले प्रस्ताव किया, फिर लोगों के सुझाव मांगे, तीन लाख सुझाव आए. उसके बाद उन्होंने कानून बनाया. कानून बन जाना पर्याप्त नहीं है. कानून का पालन होना चाहिए. इस सबके बावजूद हम विविधता में एकता के पक्षधर हैं.

