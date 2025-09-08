Modi@75: BJP में मोदी मैजिक... जानिए कैसे खिलता गया कमल

80 के दशक की बात है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) आंतरिक झंझावातों और कई चुनौतियों से जूझ रही थी. गुजरात में अहमदाबाद निकाय चुनाव सिर पर थे. पार्टी ने एक नौजवान को महासचिव पद की कमान सौंपी. ये नौजवान थे नरेंद्र मोदी. 36 साल के नरेंद्र मोदी ने ऐसी रणनीति बनाई कि 1987 के अहमदाबाद निकाय चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई. 1990 में बीजेपी पहली बार गुजरात की सत्ता में आई. वो दिन है, और आज का दिन, कमल ऐसा खिला कि बीजेपी निर्विवाद रूप से, एक अजेय पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है.

नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं. उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन से उनके 75वें जन्मदिन तक कैलंडर में 23 साल, 11 महीने, 10 दिन (8746 दिन) बीत चुके होंगे. गुजरात के सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी के पास न सरकार चलाने का प्रशासनिक अनुभव था, न ही उन्होंने कभी चुनाव लड़ा था. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शासन-प्रशासन को इस तरह नई दिशा दी कि भारतीय राजनीति का स्वरूप ही बदल गया.

4607 दिन रहे गुजरात के सीएम

2001 से लेकर 2014 तक मोदी 12 साल 227 दिन (4607 दिन) गुजरात के मुख्यमंत्री रहे. इसके बाद उन्होंने पीएम का पद संभाला. अपने 75वें जन्मदिन पर उन्हें पीएम बने 11 साल, 3 महीने, 22 दिन (4123 दिन) हो जाएंगे. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीवनकाल के उस सुनहरे दौर तक का सफर तय किया है, जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था.

लगातार पीएम रहने वाले दूसरे बड़े नेता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे ज्यादा लगातार शासन करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने 25 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की थी. इंदिरा गांधी 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थीं. उन्होंने 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक लगातार सरकार चलाई थी. 17 सितंबर को मोदी को केंद्र की सत्ता में 4123 दिन पूरे हो जाएंगे. उनसे आगे अब बस जवाहर लाल नेहरू हैं, जो 6130 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे थे.

पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है

2014 से लेकर अब तक तीन बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं. इन तीनों चुनावों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है.

2014 - बीजेपी को 282 सीटें मिलीं. 1977 के बाद, पहली बार किसी गैर-कांग्रेस दल को बहुमत मिला.

2019 - बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर 303 हो गई. पार्टी ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया.

2024 - बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने से थोड़ी पीछे रह गई, लेकिन सहयोगियों के समर्थन से सरकार में बनी हुई है.

भगवा रंग में रंग दिया देश