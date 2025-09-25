एकतरफा इश्क़ का खौफ़नाक अंजाम, शख्स ने प्रेमिका नर्स पर करवाया एसिड अटैक, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला नर्स पर करवाए गए सनसनीखेज़ एसिड अटैक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी महेंद्र प्रजापति को लोहियानगर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है. इस दौरान हुई गोलीबारी में महेंद्र घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.

एकतरफा इश्क़ से जन्मी वारदात

जानकारी के मुताबिक, आरोपी महेंद्र प्रजापति का महिला नर्स रुख़साना से एकतरफ़ा प्रेम था. जब रुख़साना ने उससे बात करना बंद कर दिया तो महेंद्र ने खौफ़नाक कदम उठाया. उसने एक नाबालिग बच्चे को दो हज़ार रुपये दिए और उससे रुख़साना पर एसिड फेंकने को कहा. यह हमला तब हुआ जब नर्स अस्पताल की ड्यूटी पर जा रही थी.

पीड़िता की हालत गंभीर

एसिड अटैक में गंभीर रूप से झुलसी रुख़साना को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया. चिकित्सकों के अनुसार चेहरे और शरीर पर जलन के गहरे निशान हैं. फिलहाल पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एसिड की बोतल और कुछ सबूत बरामद किए हैं.

कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी महेंद्र तक पहुंचा गया. बुधवार देर रात लोहियानगर इलाके में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

कानून का शिकंजा

मेरठ पुलिस का कहना है कि आरोपी महेंद्र प्रजापति पर अब एसिड अटैक, हत्या के प्रयास और पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. एसएसपी मेरठ ने साफ किया कि इस तरह की वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

