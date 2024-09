आज नहीं होंगे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव, LG के आदेश पर MCD का बयान, सिसोदिया ने भी उठाए सवाल

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को ही MCD स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य का चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसे लेकर हुई बैठक के बाद MCD ने साफ किया कि आज चुनाव नहीं कराए जा सकते. चुनाव की तारीख और समय का ऐलान बाद में किया जाएगा.

दिल्ली के LG के आदेश पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर MCD में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. पार्षद घर जा चुके हैं. रात 10 बजे तक क्या इमरजेंसी है कि चुनाव कराने होंगे.

Delhi | Standing Committee Election for sixth member will not be held today. The date and time of the election will be intimated later: Municipal Corporation of Delhi

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, "स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आज पूरे दिन हंगामा चलता रहा. कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा. मेयर ने तय किया कि फाइनली 5 अक्टूबर को MCD स्टैंडिग कमेटी का चुनाव होगा. इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया. कई पार्षद बाहर चले गए होंगे. शाम 8 बजे LG ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि डेढ़ घंटे में चुनाव पूरा कराया जाए. तुरंत कराया जाए रात 10 बजे तक."

#WATCH | Former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia says "...We were thinking what is the motive of the BJP, then we understood what the real game is. An employee of the Municipal Corporation told us that while the councillors of AAP and Congress have left the House,… pic.twitter.com/GnLG3dZ09g