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सियासत हो रही, ये टकराव सही नहीं...नीट पेपर लीक केस में CJP प्रदर्शन पर मायावती का पहला रिएक्शन

Mayawati Reaction CJP Protest: बसपा सुप्रीमों मायावती ने 'कॉकरोज जनता पार्टी' के प्रदर्शन और 'पेपर लीक' मामले में बड़ा बयान दिया है. कहा देश को इस विषम परिस्थिति से निकालना जरूरी है.

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सियासत हो रही, ये टकराव सही नहीं...नीट पेपर लीक केस में CJP प्रदर्शन पर मायावती का पहला रिएक्शन
CJP के प्रदर्शन पर मायावती का रिएक्शन
  • CJP के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक मुद्दे पर बसपा चीफ मायावती ने बड़ा बयान दिया है.
  • मायावती ने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है. देश को विषम परिस्थिति से निकालना जरूरी है.
  • बसपा सुप्रीमो मायाववती ने पहली बार सीजेपी के प्रदर्शन और नीट पेपर लीक पर बयान दिया है.
नीट परीक्षा विवाद और हंगामे का शांतिपूर्ण समाधान कैसे निकाला जा सकता है?

कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जारी प्रदर्शन और नीट पेपर लीक विवाद में अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है. ऐसे में इस विषम परिस्थिति से देश को निकालना जरूरी है. मायावती ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. बता दें कि CJP का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी है. वहीं संसद के मॉनसून सत्र में भी इस मामले में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है. गुरुवार को भी दोनों संदनों में जमकर हंगामा हुआ है.

मायावती बोली-मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ 

मायावती ने लिखा 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर-मंतर में पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपरलीक व अन्य गड़बडियों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. इससे जनजीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है. अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.'

'राम मंदिर चढ़ावा चोरी का उठाया मुद्दा'

वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी/गबन आदि का गर्म मामला हो या फिर आल-इंडिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपरलीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है. इसके साथ ही यह संवैधानिक नैतिकता से भी जुडा मामला है, जिसके अभाव में  यह देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है, जबकि संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने गुड गवरनेन्स हेतु इस पर ख़ास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया है. 

'शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए'

मायावती ने कहा 'संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिये तो यह बेहतर होगा. साथ ही, सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित. सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शान्ति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित होगा.'

बसपा सुप्रीमों ने पहली बार दिल्ली में चल रहे सीजेपी पार्टी के प्रदर्शन, नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा के चोरी के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बता दें कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी हो रहा है. 

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