मणिपुर की दशा के लिए कांग्रेस... मल्लिकार्जुन खरगे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का दो टूक जवाब

मणिपुर एक बार फिर से हिंसा (Manipur Crisis) की चपेट में है. संकट के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति को लिखी गई खरगे की चिट्ठी की आलोचना की है. खरगे ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख हस्तक्षेप की मांग की थी. अब नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (JP Nadda On Mallikarjun Kharge) की आलोचना करते हुए इसे पूर्वोत्तर राज्य में हालात को और सनसनीखेज बनाने की कोशिश बताया.

पिछले साल मई में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा का क्रम अब तक जारी है. सांप्रदायिक झड़पों के इस क्रम में मणिपुर पिछले हफ्ते एक बार फिर से हिंसा की चपेट में आ गया है और कई लोगों की मौत हो गई. पिछले साल राज्य में फैली हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हुईं थीं और करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए थे.

मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखा था. इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर पिछले 18 महीनों में मणिपुर में शांति और सामान्य हालात बहाल करने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाते हुए हस्तक्षेप करने की मांग की थी.

अब जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिख कांग्रेस चीफ के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर अभी भी स्थानीय मुद्दों से निपटने में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस की उस विफलता को महसूस कर रहा है. नड्डा ने कहा कि केंद्र और मणिपुर सरकार हिंसा के बाद से ही हालात को नॉर्मल करने और लोगों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता ये भूल गए हैं कि उनकी सरकार ने न सिर्फ बाहरी आतंकियों के भारत में अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उनके साथ संधि भी की.

BJP national president JP Nadda writes to Congress chief Mallikarjun Kharge over the latter's letter to President Droupadi Murmu on Manipur violence.



