महुआ मोइत्रा ने शादी में पति पिनाकी मिश्रा संग किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेता पिनाकी मिश्रा जर्मनी में अपनी शादी के जश्न के दौरान बॉलीवुड के क्लासिक गाने 'रात के हमसफ़र' पर डांस करते नज़र आए. मोइत्रा द्वारा इसे इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किए जाने के बाद यह वीडियो वायरल हो गया है. मैचिंग पीच आउटफिट पहने हुए वीडियो में ये कपल बेहद अच्‍छा लग रहा है. मोइत्रा ने हल्के गुलाबी रंग की बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके साथ उन्‍होंने ट्रेडिशनल गोल्‍ड ज्‍वेलरी पहनी हुई है. वहीं, पिनाकी मिश्रा ने पीच रंग का वेस्टकोट पहना हुआ था.

TMC MP #MahuaMoitra shares video dancing with hubby Pinaki Misra at their wedding ceremony in Germany pic.twitter.com/tpGRzXhPye

महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा के इस डांस वीडियो को लेकर एक एक्स यूजर ने कहा, "आप दोनों को खुशहाल शादीशुदा जीवन की शुभकामनाएं. राजनीतिक विचारधाराएं कभी मेल नहीं खातीं, लेकिन कुछ चीजों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए जैसे कि वे एक ही चीज हों."

Wishing both of you a very happy married life. Political ideologies will never align, but some things shouldn't be mixed together like they're the same thing.