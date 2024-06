रील के चक्कर में युवती की हुई थी मौत, वीडियो बनाने वाले दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में तीन दिन पहले एक कार के खाई में गिरने से एक महिला की मौत को लेकर पुलिस ने उसके पुरूष मित्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है . एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) के तहत लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उसने महिला को यह जाने बिना कार की चाबी सौंप दी थी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं.

उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान श्वेता सुरवसे (23) के तौर पर की गयी है, और सोमवार की दोपहर हुई दुर्घटना में उसकी मौत हो गयी . यह हादसा उस वक्त हुआ जब उसकी कार रिवर्स गियर में थी और उसने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया. पुलिस ने पहले बताया था कि उसका दोस्त सूरज मूले उसका वीडियो बना रहा था.

देखें वीडियो

A young woman, while trying to make a video (Reel), accidentally pressed the accelerator in reverse gear, causing the car to fall into a ditch, resulting in her death.



Location- Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra. pic.twitter.com/B5T8m2FvaS