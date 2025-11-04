महाराष्ट्र में मंगलवार शाम को स्थानीय निकाय चुनाव की तरीखों का ऐलान होना है. राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे इसे लेकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है.चुनाव आयोग ऐसे समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जब जब विपक्ष ने 1 जुलाई की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बताते हुए चुनाव टालने की मांग की है. विपक्ष का आरोप है कि लिस्ट में दोहरे और फर्जी नाम भरे हैं. बता दें कि यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले कई वर्षों से लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक इन्हें पूरा कराने की अंतिम समय-सीमा दी है. ये चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की संभावना है, जिनमें राज्य भर के कुल 685 स्थानीय निकाय शामिल हैं.
बीएमसी चुनावों के लिए कैसी है कांग्रेस की तैयारी?
कांग्रेस पार्टी बीएमसी चुनावों के लिए तैयार है और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है. मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चंद्र राजहंस ने बताया कि उम्मीदवारों की ओर से भारी प्रतिक्रिया मिल रही. दो दिनों में 450 से ज़्यादा इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.
शिवसेना ठाकरे गुट इन लोगों को नहीं देगा चुनाव लड़ने का मौका
शिवसेना ठाकरे गुट के नए चेहरों को आगामी बीएमसी चुनावों में उम्मीदवारी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. सूत्रों ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व नगरसेवकों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिलने की संभावना कम है.
सभी दलों ने शुरू की बीएमसी चुनाव की तैयारियां
राजनीतिक दलों ने बीएमसी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच मुंबई में सभी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अपनी अपनी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुड़ चुके हैं.
विपक्ष ने की थी चुनाव टालने की मांग
चुनाव आयोग सिर्फ 2 प्रतिनिधियों से ही मिलने पर सहमत
विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जब चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा तो एक घंटे के बाद भी मीटींग शुरू नहीं हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सिर्फ़ दो प्रतिनिधियों को मिलने की अनुमति दी है. जबकि अनिल देसाई की मांग है कि दो प्रतिनिधियों से नहीं, बल्कि सभी दलों के प्रतिनिधियों से मिलें.
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से EC का इनकार
महाराष्ट्र विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय चुनाव आयोग ने मिलने पहुंचा है. आयोग ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया, सिर्फ दो प्रतिनिधीयों से मिलने के लिए चुनाव आयोग तैयार हुआ है. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.