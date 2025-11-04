विज्ञापन
विशेष लिंक
6 minutes ago
मुंबई:

महाराष्ट्र में मंगलवार शाम को स्थानीय निकाय चुनाव की तरीखों का ऐलान होना है.  राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे इसे लेकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है.चुनाव आयोग ऐसे समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जब जब विपक्ष ने 1 जुलाई की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बताते हुए चुनाव टालने की मांग की है. विपक्ष का आरोप है कि लिस्ट में दोहरे और फर्जी नाम भरे हैं. बता दें कि यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले कई वर्षों से लंबित हैं.  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक इन्हें पूरा कराने की अंतिम समय-सीमा दी है. ये चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की संभावना है, जिनमें राज्य भर के कुल 685 स्थानीय निकाय शामिल हैं.

BMC ELECTION DATE LIVE...

Nov 04, 2025 14:02 (IST)
Link Copied
Share

बीएमसी चुनावों के लिए कैसी है कांग्रेस की तैयारी?

कांग्रेस पार्टी बीएमसी चुनावों के लिए तैयार है और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है. मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चंद्र राजहंस ने बताया कि उम्मीदवारों की ओर से भारी प्रतिक्रिया मिल रही. दो दिनों में 450 से ज़्यादा इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

Nov 04, 2025 13:21 (IST)
Link Copied
Share

शिवसेना ठाकरे गुट इन लोगों को नहीं देगा चुनाव लड़ने का मौका

 शिवसेना ठाकरे गुट के नए चेहरों को आगामी बीएमसी चुनावों में उम्मीदवारी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी. सूत्रों ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व नगरसेवकों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिलने की संभावना कम है. 

Nov 04, 2025 13:20 (IST)
Link Copied
Share

सभी दलों ने शुरू की बीएमसी चुनाव की तैयारियां

राजनीतिक दलों ने बीएमसी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच मुंबई में सभी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अपनी अपनी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुड़ चुके हैं. 

Nov 04, 2025 13:18 (IST)
Link Copied
Share

विपक्ष ने की थी चुनाव टालने की मांग

महाराष्ट्र चुनाव आयोग ऐसे समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जब जब विपक्ष ने 1 जुलाई की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बताते हुए चुनाव टालने की मांग की है. 

Nov 04, 2025 13:17 (IST)
Link Copied
Share

चुनाव आयोग सिर्फ 2 प्रतिनिधियों से ही मिलने पर सहमत

विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जब चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा तो एक घंटे के बाद भी मीटींग शुरू नहीं हुई.  सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सिर्फ़ दो प्रतिनिधियों को मिलने की अनुमति दी  है. जबकि अनिल देसाई की मांग है कि दो प्रतिनिधियों से नहीं, बल्कि सभी दलों के प्रतिनिधियों से मिलें.

Nov 04, 2025 13:16 (IST)
Link Copied
Share

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से EC का इनकार

 महाराष्ट्र विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल  केंद्रीय चुनाव आयोग ने मिलने पहुंचा है. आयोग ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार किया, सिर्फ दो प्रतिनिधीयों से मिलने के लिए चुनाव आयोग तैयार  हुआ है. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

Nov 04, 2025 13:14 (IST)
Link Copied
Share

महाराष्ट्र में आज होगा निकाय चुनाव की तरीखों का ऐलान

महाराष्ट्र में मंगलवार शाम को स्थानीय निकाय चुनाव की तरीखों का ऐलान हो सकता है.  राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे इसे लेकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Maharashtra News, Bmc Election 2025 Maharashtra, BMC Election Date, Election Commission, Mumbai Local Body Polls
Get App for Better Experience
Install Now