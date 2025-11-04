महाराष्ट्र में मंगलवार शाम को स्थानीय निकाय चुनाव की तरीखों का ऐलान होना है. राज्य चुनाव आयोग शाम 4 बजे इसे लेकर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है.चुनाव आयोग ऐसे समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जब जब विपक्ष ने 1 जुलाई की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां बताते हुए चुनाव टालने की मांग की है. विपक्ष का आरोप है कि लिस्ट में दोहरे और फर्जी नाम भरे हैं. बता दें कि यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले कई वर्षों से लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक इन्हें पूरा कराने की अंतिम समय-सीमा दी है. ये चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की संभावना है, जिनमें राज्य भर के कुल 685 स्थानीय निकाय शामिल हैं.

