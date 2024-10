महाराष्ट्र में एमवीए में क्यों नहीं बन पा रही है बात,किन सीटों पर है कांग्रेस-शिवसेना (यूबीटी) में रार

महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में सीटों के बंटवारे पर ही तालमेल नहीं हो पा रहा है.लग रहा है कि एमवीए में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. कुछ सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) की दावेदारी से मामला गठबंधन के टूटने तक आ पहुंचा है. विवाद के समाधान के लिए दोनों दलों ने एनसीपी नेता शरद पवार की शरण ली है. लेकिन गठबंधन अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है. शिवसेना-कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर दावेदारी कर रही है, इसके लिए वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं.

अरमोरी, गढ़चिरौली,गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ हैं.इनमें से अरमोरी,गढ़चिरौली, चिमूर, बल्लारपुर, कामठी और दक्षिण नागपुर सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. वहीं गोंदिया, चंद्रपुर, रामटेक विधानसभा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थीं. इनमें से केवल भद्रावती सीट है कांग्रेस के पास है. वहां की विधायक प्रतिभा धानोरकर लोकसभा सांसद हैं. अब सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान इन सीटों पर शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस, दोनों ने दावा किया है. विवाद इसी बात पर बना हुआ है. इनके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की उन सीटों की भी मांग कर रही है, जिन्हें कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई है. इन सीटों पर भी विवाद है.

#WATCH | Maharashtra Congress chief Nana Patole says, "We have discussed 96 seats today. There are some seats in the discussion, but we did not talk about them. We will talk to Sharad Pawar, and Uddhav Thackeray tomorrow. Regarding the sharing problem on 30-40 seats, we will find…