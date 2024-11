हेलिकॉप्टर की जांच के बाद अब उद्धव ठाकरे का काफिला रोका, जानें कब और कहां हुआ वाकया

शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले को बुधवार को सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र-गोवा सीमा पर एक जांच चौकी पर रोक दिया गया.इससे पहले मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ठाकरे के हेलीकॉप्टर में बैग की दो बार तलाशी ली थी. इस तलाशी का ठाकरे ने विरोध जताते हुए कहा था कि यह सब किसी के इशारे पर किया जा रहा है.उन्होंने चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था. इसके बाद बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी के नेताओं के हेलीकॉप्टरों की तलाशी की भी खबरें सामने आई हैं.

उद्धव ठाकरे का काफिला रोके जाने से पहले मंगलवार और सोमवार को ठाकरे के हेलीकॉप्टर में उनके सामान की तलाशी पहले यवतमाल और फिर शोलापुर में ली गई थी. तलाशी यवतमाल जिले में एक चुनावी रैली से पहले चुनाव अधिकारियों ने ली थी. इस घटना के बाद ठाकरे ने कुछ चुनिंदा लोगों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया था.

While the Entirely Compromised commission shamelessly carries on trying to delay Uddhav Thackeray ji to his sabhas by frisking, the question is, why isn't the PM or other ministers visiting Maharashtra to promote bjp's loot being frisked this way?



What a disgrace it's turning… https://t.co/PxPKKsPhTu