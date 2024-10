सूरज से अचानक निकली ऐसी भयानक लपट, NASA के साइंटिस्ट भी रह गए हैरान, देखिए वीडियो

धधकते सूरज को अचानक ये क्या हो गया, इसमें आग का और तेज ज्वालामुखी कैसे फटने लगा. सूरज तो वैसे ही आग का गोला है और अब उस आग के गोले में भी जबरजस्त विस्फोट उठने (Sun Flare) लगे यानी कि सौर ज्वालाएं भड़कने लगीं. यह नजारा सूर्य की सतह पर देखा गया, जिसे देखकर NASA के साइंटिस्ट (NASA Scientist) भी हैरान रह गए. दरअसल सूरज से अचानक बहुत ही भयानक लपटें निकलने लगीं. ये ज्वालाएं 7.1 श्रेणी की थीं.

मंगलवार को नासा की सोलर डायनेमिक्स आब्जर्वेटरी ने इन भीषण लपटों या सौर ज्वालाओं की तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया. जिसके बाद सूर्य की सतह पर छाए सन स्पाट ग्रुप से आने वाले समय में बड़े धमाकों के मिले हैं. नासा सन एंड स्पेस ने एक ट्वीट में कहा, X9 श्रेणी के सौर ज्वाला का एक और दृश्य, जो इस सौर चक्र में सबसे शक्तिशाली है, इसमें नासा के सौर डायनेमिक्स वेधशाला द्वारा कैप्चर की गई तेज पराबैंगनी लाइट की दो अलग-अलग वेवलैंथ शामिल हैं.

Here's another view of today's X9-class solar flare, the most powerful of this solar cycle, featuring two different wavelengths of extreme ultraviolet light captured by NASA' Solar Dynamics Observatory. 🧐 pic.twitter.com/pgruMrNdjC

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के पूर्व एक्टिंग डायरेक्टर और सौर विज्ञानी डा. वहाबउद्दीन गातार सूरज की गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहे हैं. उनका कहना है कि अक्टूबर महीने में उठी सौर ज्वालाएं बहुत ही तेज थीं.

ट्विटर पर सौर ज्वाला के कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं. लोगों ने इनको अपने कैमरे में कैद कर लिया. डेविड नाम के एक ट्विटर यूजर ने सौर ज्वाला के एक वीडियो जारी कर लिखा, उस सौर ज्वाला पर फोकस, जिसे मैंने कैद किया था.

मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा. वीडियो उल्टा नहीं है, इसलिए सनस्पॉट गहरे रंग के दिखाई देते हैं, जबकि फ्लेयर सुपर ब्राइट है, जो पिक्सल को ओवरसैचुरेट कर रही हैं."

Here's a focus on that solar flare I captured yesterday.

This is the first time I captured one this big.

the video is not inverted, so the sunspots appear dark while the flare is super bright which oversaturate the pixels.

enjoy and please share #astronomy #Astrophotography pic.twitter.com/H18tBXlQ0w