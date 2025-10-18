इनकम टैक्स, GST रेट में कटौती से आम लोगों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होनी तय : पीएम मोदी

"इस समय GST बचत उत्सव भी जोरों पर चल रहा है. चारों तरफ मैं देख रहा हूं इन दिनों बाजारों के चित्र चल रहे हैं, गूगल देखेंगे तो चारों तरफ, क्यों? यह जीएसटी का बचत उत्‍सव है... आजकल हम देख रहे हैं कि बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं. इनकम टैक्स और GST, इन दोनों कदमों से ही, एक साल में देशवासियों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होनी तय है".

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड summit में अपने सम्बोधन में ये महत्वपूर्ण बात कही.

धनतेरस से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनकम टैक्स हो या GST, दोनों में बहुत अधिक कमी की गई है. इसी वर्ष 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स ज़ीरो किया गया है, इससे ईमानदार टैक्सपेयर को भी सीधा फायदा दिया है. इसका अर्थव्यवस्था की रफ़्तार पर भी सकरात्मक असर पड़ रहा है. कुछ दिन पहले ही गूगल द्वारा भारत के AI स्पेस में 15 बिलियन डॉलर्स के बड़े इंवेस्‍टमेंट की घोषणा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा,

Photo Credit: PTI

" भारत Fastest Growing Major Economy बनकर आगे बढ़ रहा है. बीते तीन सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8 परसेंट रही है. यह अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है. अभी दो दिन पहले ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, पिछले साल के मुकाबले भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 7 परसेंट और बढ़ गया है. पिछले वर्ष भारत ने करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करके दिया है. कितने ही देशों की अस्थिर रेटिंग के बीच S&P ने 17 साल के बाद, After Seventeen Years भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है. आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ को Upward Revise किया है".

प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधर की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फायदा भारत को मिला है. इसकी वजह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि भारत में निवेश भी बढ़ रहा है. पीम मोदी ने कहा,

"अभी हाल ही में IMF चीफ ने कहा है कि वो भारत में रिफॉर्म्स की बोल्डनेस से बहुत उत्साहित हैं... IMF चीफ ने एक एग्जांपल भी दिया है कि हर कोई कह रहा था कि मास लेवल पर डिजिटल आइडेंटिटी देना संभव नहीं है, लेकिन भारत ने सबको गलत सिद्ध करके दिखाया. आज दुनिया का फिफ्टी परसेंट रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन फिन टेक की दुनिया में भारत में ही होता है, 50 परसेंट! भारत का UPI, दुनिया के डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम को डॉमिनेट कर रहा है. यानी हर प्रिडिक्शन, हर आकलन से बेहतर करना, यह आज भारत का मिजाज बन चुका है. मैंने स्‍वभाव शब्‍द प्रयोग नहीं किया, मैंने मिजाज कहा है और मोदी है, तो मिजाज की ही बात करता है. और इसलिए ही भारत अनस्टॉपेबल है".