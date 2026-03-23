बालोतरा जिले के गिड़ा थाना क्षेत्र के मलवा गांव में मह‍िला ने प्रेमी के साथ म‍िलकर पति का गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शिक्षक अमराराम और मृतक की पत्नी अनु को डिटेन कर पूछताछ की. दोनों ने गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया. मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया.

तीन साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, मृतक महेंद्र कुमार (21) पुत्र पेमाराम, मेघवाल निवासी मलवा गोयलान की शादी करीब 3 साल पहले बागुंडी निवासी अनु देवी के साथ हुई थी. अनु देवी इस विवाह से खुश नहीं थी. दोनों में विवाद रहता था. शादी के बाद से अधिकतर समय अपने पीहर में ही रहती थी. इस दौरान उसका संपर्क तिलवाड़ा निवासी शिक्षक अमराराम पुत्र चेनाराम मेघवाल, जो वर्तमान में चिड़िया क्षेत्र में सरकारी विद्यालय में पदस्थापित है, उससे हुआ. दोनों के बीच मे पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

पति से रोज होता था विवाद

विवाह के बाद से अनु और उसके पति में रोज विवाद होता था, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, ज‍िसमें दोनों को समझाया गया. उसके बाद अनु अपने ससुराल आई, लेकिन दो दिन बाद ही उसने रात में अपने प्रेमी अमराराम को फ़ोन करके बुलाया.

सोते समय गला घोंटा

दोनों ने मिलकर सोते हुए महेंद्र का गला दबाकर हत्या कर दी. सुबह जब महेंद्र देर तक नहीं जगा तो उसकी मां ने जाकर देखा, तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था. शरीर और गले में खरोंच के निशान दे कर शक की सुई अनु पर ठहर गई, और मृतक के भाई ने पुलिस को सूचना दी.

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